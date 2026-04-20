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Zeekr alla Milano Design Week con “The Art of Connection”

di Italpress - 20 Aprile 2026

MILANO (ITALPRESS) – Dopo l’esposizione dello scorso anno, il design di Zeekr torna protagonista alla Milano Design Week 2026 con “The Art of Connection”, una mostra immersiva che sarà aperta al pubblico dal 20 al 26 aprile presso Showroom 31, Tortona Rocks.La partecipazione di Zeekr assume quest’anno un significato particolare: il 2026 segna infatti l’inizio della distribuzione ufficiale del marchio in Italia, affidata a Jameel Motors, uno dei distributori automotive più affermati a livello internazionale. La presenza alla Milano Design Week diventa quindi anche un momento simbolico per introdurre il brand al pubblico italiano nel contesto culturale e creativo più rilevante per il design contemporaneo.Giunta alla sua seconda partecipazione alla manifestazione, Zeekr presenta un percorso espositivo che accompagna i visitatori nel processo creativo che ha portato alla nascita della nuova Zeekr 7GT, esplorando l’intersezione tra design automobilistico, tecnologie del futuro e relazione sensoriale tra materiali, tecnologia e risposta umana.La mostra, evoluzione ancora più ambiziosa dell’edizione dello scorso anno, racconta come brand, persone e prodotti prendano forma attraverso creatività, collaborazione e immaginazione, offrendo uno sguardo inedito sul dietro le quinte del design.Marchio globale di veicoli elettrici premium con una forte identità europea, Zeekr ha il proprio Global Design Center a Gòteborg, in Svezia, guidato dal designer di fama internazionale Stefan Sielaff, membro della DESIGNBEST Hall of Fame. Nel corso della sua carriera Sielaff ha collaborato con alcuni dei più importanti marchi automotive – tra cui Audi, Volkswagen, Mercedes-Benz e Bentley.Durante la Milano Design Week, Sielaff sarà presente alla mostra offrendo ai visitatori un accesso diretto al pensiero creativo che traduce la visione Zeekr in forma. Tutto lo sviluppo del design e l’espressione visiva del brand sono realizzati internamente da un team internazionale e multidisciplinare.Allestita all’interno di un edificio su due livelli, la mostra si sviluppa come una narrazione spaziale dell’evoluzione creativa di Zeekr, dai primi schizzi e modelli in clay fino ai prototipi e alle installazioni immersive.Tra i momenti chiave dell’esposizione figura anche una collaborazione con il duo artistico EJTECH – formato da Judit Eszter Kàrpàti ed Esteban de la Torre – che esplora materiali adattivi e tessuti responsivi, ampliando il dialogo creativo tra materia, tecnologia e interazione umana.La mostra mette inoltre in luce comunità, collaborazione e sviluppo dei talenti, presentando un progetto globale dedicato agli studenti e contributi di partner internazionali, prima di culminare con l’esposizione della nuova Zeekr 7GT, ultima novità della gamma europea del brand.All’esterno dello spazio espositivo sarà inoltre presente lo Zeekr Cafè, pensato come luogo informale di incontro e scambio durante la settimana del design.La mostra è ospitata da Tortona Rocks, una delle piattaforme più influenti e progressive della Milano Design Week, riconosciuta per la sua attenzione alla sperimentazione, alle voci indipendenti e alla cultura del design contemporaneo.‘La Milan Design Week rappresenta il contesto ideale per presentare Zeekr al pubblico italiano. Il design è uno degli elementi fondanti dell’identità del brand e questo evento, riconosciuto a livello internazionale come punto di riferimento per creatività e innovazione, offre l’occasione perfetta per iniziare il nostro percorso in Italia. Attraverso “The Art of Connection” vogliamo raccontare non solo un prodotto, ma una visione: un nuovo modo di interpretare la mobilità elettrica premium, che unisce tecnologia, design e relazione con le persone”, ha dichiarato Marco Santucci, Managing Director Jameel Motors Italia per Geely e Zeekr.La presenza di Zeekr alla Milan Design Week 2026 non si esaurisce nel proprio spazio espositivo. In qualità di Exclusive Car Partner di Alcova, il brand estende il proprio raggio d’azione verso uno degli appuntamenti più autorevoli e rispettati della kermesse milanese: un ecosistema indipendente, fuori dai circuiti ufficiali, capace di attrarre ogni anno una comunità internazionale di designer, architetti, ricercatori e creativi. Una scelta che va oltre la logica della sponsorizzazione e riflette una consonanza autentica di valori: ricerca, integrità progettuale, rifiuto del convenzionale. A distribuire il brand sul mercato italiano, Jameel Motors; a raccontarlo, il linguaggio del design e della cultura contemporanea.Alcova: una scelta di campo. Zeekr come Exclusive Car PartnerLa partnership con Alcova non è una scelta dettata dall’opportunità: è il risultato di un allineamento di visioni. Zeekr è già presente alla Design Week con un proprio progetto espositivo; la collaborazione con Alcova rappresenta un ulteriore livello di engagement, pensato per portare il brand fuori dai confini del proprio spazio e all’interno di una conversazione più ampia sul progetto, sull’innovazione e sul futuro della mobilità. In qualità di Exclusive Car Partner di Alcova, Zeekr non si affianca a un format espositivo: entra in un sistema di valori condivisi. Alcova è da anni uno degli appuntamenti più attesi del calendario milanese – un ecosistema indipendente che privilegia la qualità della ricerca rispetto alla scala della visibilità, e che riunisce ogni anno una comunità di professionisti del progetto tra i più influenti a livello internazionale. E’ esattamente il contesto in cui la visione di Zeekr trova la propria naturale collocazione.Quest’anno Alcova si dispiega tra Villa Pestarini e l’ex Ospedale Militare di Baggio: due luoghi carichi di storia e stratificazioni, trasformati per una settimana in un paesaggio diffuso fatto di installazioni, incontri e scoperte. Due sedi lontane tra loro, unite da una tensione progettuale comune – e, quest’anno, anche fisicamente connesse da Zeekr. La Milan Design Week 2026 segna anche il debutto italiano della Zeekr 7GT, presentata in anteprima nel corso della settimana. Si tratta di una berlina elettrica di segmento premium progettata presso il Global Design Center di Gòteborg sotto la direzione di Stefan Sielaff, già responsabile del design di Bentley e Volkswagen. Linee tese, proporzioni da gran turismo e una presenza dinamica che si sottrae a qualsiasi retorica dell’eccesso: la 7GT esprime un’idea di lusso discreto e orientato all’esperienza, coerente con i valori estetici del brand. Sul piano prestazionale, l’architettura a 800V abilita ricariche ultrarapide, mentre l’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi ne definisce il carattere senza farne il solo argomento: la 7GT è concepita per offrire un’esperienza di guida stabile, coinvolgente e priva di compromessi tra dinamismo e comfort.Per Gustaf Gunèr, Head of Brand Design di Zeekr Design, ‘ogni elemento della Zeekr 7GT è il risultato di una progettazione consapevole e raffinata: un’auto che esprime uno stile sportivo con una silhouette elegante e dettagli di altissimo livello. Un vero e proprio camaleonte dell’esperienza di guida, dove ogni dettaglio nasce da una passione autentica e senza compromessì.A completare questa presenza articolata nella settimana milanese, lo Zeekr Cafè: un punto d’incontro informale allestito all’esterno dello Showroom 31, pensato per accogliere creativi, designer, giornalisti e visitatori in un ambiente autentico e senza formalità. Il Cafè non è un add-on di cortesia, ma un’estensione naturale della filosofia del brand: la connessione tra le persone – oltre che tra i luoghi e le visioni – è al cuore di tutto ciò che Zeekr costruisce. Uno spazio di sosta e conversazione in cui l’identità del brand si fa ospitalità concreta.“Zeekr è presente alla Milan Design Week con un proprio progetto espositivo, ma abbiamo voluto andare oltre: essere parte attiva di Alcova significa dialogare con una comunità creativa che condivide i nostri stessi riferimenti progettuali. Non si tratta di sponsorizzare un evento, ma di abitare un ecosistema – di portare la mobilità elettrica premium all’interno di una conversazione sul design che consideriamo, per Zeekr, tanto rilevante quanto naturale”, ha dichiarato Marco Santucci, Managing Director Jameel Motors Italia per Geely e Zeekr.-foto ufficio stampa Zeekr @Milan Design Week –(ITALPRESS).