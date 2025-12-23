Sport

Zirkzee viaggia verso la Roma: “Impressionato dal progetto”

L'attaccante sarebbe vicino ad accettare la corte del Gasp

di Martino Tursi - 23 Dicembre 2025

Zirkzee si avvicina sempre di più alla Roma. L’attaccante, attualmente in forza al Manchester United, sarebbe in procinto di accettare la corte dei giallorossi. Perché, come ha riferito il giornalista Florian Pettenberg di Sky Deutschland, sarebbe rimasto “impressionato” dal progetto propostogli proprio dal club capitolino. Che, del resto, è stato tra i più tenaci a seguire il calciatore che piacerebbe molto anche al tecnico Gian Piero Gasperini.

Zirkzee alla Roma, l’interesse si fa concreto

Se ne parla da mesi del ritorno in Italia dell’ex puntero del Bologna delle meraviglie di Thiago Motta. L’avventura in terra inglese non sta andando benissimo per l’attaccante olandese. L’impatto con la Premier non è stato dei migliori. E, per giunta, trovarsi allo United, sulla sponda più pericolante della Manchester calcistica, non ha certo portato al calciatore motivazioni nuove o fiducia. La formula andrà trovata e perfezionata tra la Roma e i Red Devils. Ma si parla, da tempo, di un prestito oneroso per sei mesi. Poi si vedrà.

La Roma cerca un attaccante

Non è un mistero che a Gasperini manchi la punta centrale. Dovbik non è sembrato all’altezza della bisogna o meglio delle ritrovate aspettative romaniste. Che, dopo anni di amarezza, tornano a parlare di un campionato finalmente di vertice, senza considerare più tabù la parola scudetto. Con Zirkzee, la Roma potrebbe contare su un bomber capace di assicurare gol e presenza, peso e forza all’attacco. Un perno centrale per il gioco di mister Gian Piero Gasperini. Adesso le trattative proseguono. Sembra fatta ma, per il momento, c’è ancora da aspettare.