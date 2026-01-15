Abbonati
Politica
Esteri
Economia
Cultura & Spettacolo
Sport
Attualità
Lavoro
Cronaca
Roma
Napoli
Sicilia
Torino
Editoriale
Per gli Abbonati
Archivio
Iscriviti alle newsletter
Abbonati
Area Abbonamenti
Leggi il giornale
Esci
Politica
Esteri
Economia
Cultura & Spettacolo
Sport
Attualità
Lavoro
Cronaca
Roma
Napoli
Sicilia
Torino
Editoriale
Per gli Abbonati
Archivio
Archivio PDF
Personal Composer
Sfoglia
Italpress Video Pillole
100 milioni per l’agricoltura
di
Italpress
-
15 Gennaio 2026
100 milioni per l’agricoltura
Leggi anche:
Torna alle notizie in home
Dalla stessa categoria
Dorfmann “Accordo UE-Mercosur pericoloso per alcuni settori agricoli”
Mattarella all’inaugurazione della mostra de “La Repubblica” per i 50 anni
Notizie Video
Italpress Video Pillole
Dorfmann “Accordo UE-Mercosur pericoloso per alcuni settori agricoli”
Italpress Video Pillole
Mattarella all’inaugurazione della mostra de “La Repubblica” per i 50 anni
Italpress Video Pillole
Italiani sempre più in cucina: meno ristoranti, più digitale
Italpress Video Pillole
100 milioni per l’agricoltura
Italpress Video Pillole
Agrifood Magazine – 14/1/2026
Le ultime news
Italpress Top News
Pio Esposito firma l’1-0 al Lecce, Inter a +6 e campione d’inverno
Italpress Top News
Cina, produzione e vendita di auto ai massimi storici nel 2025
Italpress Top News
Il Napoli sbatte contro il muro del Parma, è 0-0 al “Maradona”
Italpress Notizie Motori
Unrae, nel 2025 immatricolazioni dei veicoli commerciali -4,9%
Italpress Top News
Cina, commercio estero in aumento del 3,8% nel 2025
14 Gen 2026
Politica
Dossier e zone d’ombra: il nome di Cafiero de Raho nel cuore della relazione della commissione Antimafia
14 Gen 2026
Italpress Top News
Tajani “Convocato ambasciatore a Teheran, iraniani decideranno loro destino”
14 Gen 2026
Italpress Top News
Piantedosi “Caso Hannoun ha squarciato velo su attività riconducibili ad Hamas”
14 Gen 2026
Italpress Notizie Ambiente
ESG, il 77% degli italiani sceglie aziende che investono sul territorio
14 Gen 2026
Italpress Top News
Cina, eseguito il primo lancio in orbita del 2026
14 Gen 2026
Italpress Top News
Venezuela, De Vito “Liberazione di Trentini e Burlò è un grande risultato”
14 Gen 2026
Italpress Top News
Witkoff “Al via la fase 2 del piano per Gaza”
14 Gen 2026
Meteo Italia