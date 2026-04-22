Ambiente

Arctic Metagaz, la nave fantasma che nessuno racconta più ma continua a minacciare il Mediterraneo

Il silenzio mediatico è calato su una delle potenziali emergenze ambientali più gravi del Mediterraneo recente.

di Gianluca Pascutti - 22 Aprile 2026

Danneggiata da esplosioni all’inizio di marzo, la grande metaniera russa Arctic Metagaz ha perso la capacità di manovrare e ha iniziato una deriva lenta ma costante. Dopo aver attraversato la zona SAR maltese e aver sfiorato l’area di interesse italiana, la nave si trova oggi al largo della Libia, in mare aperto, spinta dalle correnti verso sud. Nonostante vari tentativi di rimorchio, nessuna operazione è andata a buon fine, la stazza dell’unità, le condizioni del mare e i danni strutturali hanno reso impossibile un recupero rapido.

Un carico che fa paura

A bordo della Arctic Metagaz restano centinaia di tonnellate di carburanti, tra gasolio e olio combustibile, oltre ai residui del carico originario di gas naturale liquefatto. È questo il punto che continua a preoccupare gli esperti. Un relitto di queste dimensioni, con serbatoi danneggiati e sistemi di sicurezza compromessi, rappresenta un rischio ambientale reale, non teorico. Un cedimento dello scafo potrebbe provocare sversamenti estesi, mentre una fuga di gas potrebbe innescare incendi o esplosioni in un’area già ricca di infrastrutture energetiche e traffico navale.

Perché i media hanno smesso di parlarne

Finché la nave era vicina a Malta e all’Italia, la vicenda occupava titoli e aperture. Ma quando la deriva l’ha portata più a sud, lontano dalle coste europee, l’attenzione si è rapidamente dissolta. Non ci sono state nuove esplosioni, non ci sono immagini spettacolari, non ci sono annunci ufficiali di operazioni risolutive. E così, nel gioco delle priorità editoriali, la Arctic Metagaz è scivolata fuori dal radar. Il problema è che il rischio non è affatto diminuito, è semplicemente diventato meno visibile.

Un Mediterraneo fragile e senza una regia comune

La nave si trova ora in un tratto di mare dove le responsabilità operative si intrecciano tra autorità libiche, organismi internazionali e Paesi europei. Il Mediterraneo è uno dei mari più monitorati al mondo, ma anche uno dei più complessi dal punto di vista politico. La gestione di un relitto di queste dimensioni richiede decisioni rapide, coordinate e costose. Ad oggi, però, non esiste un piano condiviso su come intervenire.

Perché questa storia deve tornare in prima pagina

La Arctic Metagaz non è solo una nave alla deriva è il simbolo di un Mediterraneo vulnerabile, di traffici energetici opachi e di un sistema internazionale che fatica a reagire quando il pericolo non esplode immediatamente. Il silenzio mediatico non riduce il rischio. Finché la nave resta in mare, il Mediterraneo resta esposto a un incidente ambientale di proporzioni devastanti.