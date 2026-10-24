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Italia al top delle tasse sul diesel ma il prezzo non è il più alto d’Europa

I conti Adusbef: quanto si paga di accise in Europa. Ma il prezzo finale, altrove, è molto più alto

di Cristiana Flaminio - 24 Ottobre 2026

Quanto pesano le tasse sul prezzo del gasolio, in Italia più che altrove in Europa. È quanto ha riferito Adusbef che, in una proiezione realizzata sulla base dei dati comunicati dalla Commissione europea aggiornati al 19 ottobre scorso, ha fatto la “scoperta”. Il prezzo di gabelle, accise, Iva e tasse in generale pesa sul diesel per il 48%. Si tratta dell’aggravio più pesante che si registra in Europa. Superiamo, di volata, pure la Francia che, col Belgio, la Danimarca e la piccola Lituania impone il 42% di carico fiscale sul gasolio.

Italia, peso top delle tasse sul gasolio

I numeri italiani sono, evidentemente, molto più alti della media europea che s’attesta al 37,9%. Molto al di sotto di quest’asticella ci sono la Polonia, dove si paga “appena” il 25,5 per cento di accise e tasse sul diesel. A seguire, nella classifica degli Stati europei meno esosi, ci sono Spagna e Svezia con il 27%. Attenzione, però. Perché non vale l’equazione tasse più alte uguale prezzo alla pompa più elevato di tutti. Altrove, nel vecchio Continente, c’è chi il gasolio lo paga ben più di noi nonostante il carico di tasse.

I numeri del diesel

In Italia, al netto delle tasse, il prezzo industriale del gasolio è pari a 1,166 euro al litro. Le gabelle fanno il resto e impongono un “sovrapprezzo” di 1,08 euro. In Europa, mediamente, il carico delle tasse si attesta a 0,79 centesimi. In pratica, se fosse applicata la media europea, pagheremmo 14,5 euro in meno su ogni pieno da cinquanta litri. Altrove, nonostante le tasse più basse, non si paga meno. In Finlandia, si paga 2,531 euro al litro. Poi c’è la Danimarca (2,501 euro) e quindi l’Olanda (2,456 euro). L’Italia, nella classifica dei costi assoluti, è “solo” al settimo posto.

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