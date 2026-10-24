Francia, polizia disperde assembramento vicino Università Lione 3

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Lancio di gas lacrimogeni, la denuncia di un manifestante ad Afp

di Askanews - 24 Ottobre 2026

Lione, 24 ott. (askanews) – Un assembramento di circa 150 persone nei pressi dell’Università Lione 3, situato all’interno del perimetro in cui la prefettura del Rodano ha vietato ogni tipo di raggruppamento, è stato disperso dalle forze dell’ordine. Nella giornata di mobilitazione contro il carovita in Francia, i manifestanti si erano messi di traverso sulla strada per bloccare il traffico.

“Il divieto, se non sbaglio, riguardava l’area oltre i binari, non questo lato, di conseguenza, stavamo semplicemente esercitando il nostro diritto costituzionale di manifestare, come ogni cittadino francese dovrebbe poter fare. Eravamo circa 150 in tutto, per lo più liceali e studenti universitari, dato che ci troviamo davanti all’università Lione 3”, ha denunciato ad Afp un manifestante sotto condizione di anonimato.

“E subito dopo, via con i gas: la strada è diventata… insomma, non si vedeva più nulla, letteralmente; a quel punto non si sa bene cosa accadrà loro. Si vedono i reparti antisommossa che sono partiti all’inseguimento, sono in 150, e non c’è stato alcun atto di vandalismo. L’unica forma di tensione, se vogliamo, è stata l’occupazione della strada, lasciando però passare, com’è ovvio, un’ambulanza che stava transitando. Fino a quel momento, non capisco bene perché ci fosse bisogno di usare i gas contro le persone”, ha aggiunto.