Torino

8 Marzo, le iniziative della Città di Torino e del Consiglio regionale del Piemonte

di Redazione - 6 Marzo 2026

In occasione della Giornata Internazionale della Donna dell’8 marzo, la Città di Torino e il Consiglio regionale del Piemonte propongono un ricco calendario di appuntamenti, incontri e iniziative dedicati ai diritti, al talento e alla partecipazione femminile.

Momento centrale l’incontro pubblico di venerdì mattina 6 marzo, al Polo del ‘900: “Democrazia, sostantivo femminile. 1946–2026: 80 anni dal voto delle donne”: un appuntamento di alto profilo civile e culturale che intende offrire uno spazio di riflessione sul valore della partecipazione femminile alla vita democratica e sul significato storico del suffragio universale, ripercorrendo il cammino che ha condotto al riconoscimento del diritto di voto alle donne in Italia quale tappa decisiva nella storia del Paese.

La sera dell’8 marzo la Mole Antonelliana si illuminerà di viola. L’ievento, curato da Iren in collaborazione con il Dipartimento Gabinetto del Sindaco della Città di Torino, rappresenta un segno visibile dell’impegno condiviso nel promuovere una cultura del rispetto, dell’inclusione e delle pari opportunità.

A supporto delle iniziative, la Città di Torino promuove una campagna di comunicazione dedicata a informare la cittadinanza sul significato della ricorrenza. In coerenza con il messaggio visivo della campagna, sono state realizzate delle locandine distribuite nelle biblioteche civiche e negli uffici comunali aperti al pubblico e locandine elettroniche trasmesse sui mezzi di superficie di Gtt.

Come di consueto, tutte le ulteriori iniziative organizzate dalla Città e dalle associazioni ed enti della Rete del Coordinamento Contro la Violenza sulle Donne in occasione della ricorrenza, sono indicate nel sito istituzionale della Città, i canali social e il portale delle Pari Opportunità “I.R.M.A.” ( http://www.irma-torino.it/it/ )

Il Consiglio regionale del Piemonte promuove la mostra “Donne del Piemonte. Potere, cura, diritti, futuro”. Allestita a Palazzo Lascaris dal 5 marzo al 30 aprile, inizia con Adelaide di Susa, figura centrale del Medioevo europeo, per arrivare ai primi del Novecento con Lidia Poët ed Emma Strada, Rita Levi-Montalcini e le tre donne piemontesi che fecero parte dell’Assemblea Costituente: Teresa Noce, Rita Montagnana, Angiola Minella.

“Donne del Piemonte. Potere, cura, diritti, futuro” si tiene in collaborazione con la Fondazione Torino Musei, in occasione della Giornata internazionale della Donna 2026.

ilTorinese.it