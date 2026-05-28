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A 45 anni dalla morte di Rino Gaetano esce il vinile “A mano a mano”

di Italpress - 28 Maggio 2026

MILANO (ITALPRESS) – In occasione del 45° anniversario della scomparsa di Rino Gaetano, il 2 giugno esce “A mano a mano”, uno speciale progetto discografico che rende omaggio a uno dei brani più emblematici della storia della musica italiana. “A mano a mano” è stato scritto originariamente da Riccardo Cocciante e Marco Luberti nel 1978 e poi reinterpretato da Rino Gaetano. Racconta Riccardo Cocciante “Rino è riuscito a fare suo questo brano, a dargli una nuova dimensione e farne un suo simbolo. Una canzone non deve essere soltanto dell’interprete o dell’autore, deve viaggiare attraverso le vite di chi la canta per diventare altro. Molti non sanno che questo è un mio brano e per me è un piacere immenso che sia diventato, grazie a Rino, un’altra canzone e un’altra proposta di così grande successo”. L’esclusivo 45 giri sarà, infatti, composto da “A mano a mano” nella versione di Rino Gaetano, che compie anch’essa 45 anni, e da “A mano a mano” nella versione tratta da “Istantanea Tour 98” di Riccardo Cocciante. Sarà disponibile solo per pochi giorni sullo store ufficiale di Sony Music Italia, dalla mezzanotte del 2 giugno, fino alle 23.59 del 4 giugno: https://bio.to/amanoamano. Il vinile è un prodotto curato nei minimi dettagli che celebra una canzone che ha assunto nel tempo forme, sensibilità e risonanze differenti. Lo sviluppo grafico del progetto è curato da Ciao, Discoteca Italiana. Circoscrivendo il perimetro d’acquisto a una finestra temporale limitata, Sony Music Italia crea valore senza dipendere da una tiratura artificiosamente bassa, ma da una scelta di tempo condivisa e trasparente.

Alessandro Gaetano, nipote del cantautore, aggiunge: “La forza di ‘A mano a mano’ sta nel fatto che nasce dall’incontro di due mondi enormi: la scrittura intensa di Luberti e Cocciante e l’interpretazione libera, viscerale e quasi teatrale di mio zio. Durante quella tournée si scambiarono i brani, Cocciante cantava ‘Aida’ e Rino reinterpretava ‘A mano a mano’ – ed è successo qualcosa di raro: una collaborazione diventata storia della musica italiana. Quando due artisti veri si incontrano non esistono confini di appartenenza. Cocciante ha scritto un capolavoro, Rino gli ha dato un’altra vita. A mano a mano è una canzone che parla della paura di perdersi e del desiderio di rinascita. Un incontro artistico potente”. La speciale edizione esce in concomitanza con il consueto Rino Gaetano Day, l’evento annuale dedicato alla memoria del celebre cantautore, organizzato da Anna e Alessandro Gaetano – rispettivamente sorella e nipote del cantautore. Il Rino Gaetano Day 2026 si terrà il 2 giugno a Roma al Parco Arena Rino Gaetano.

– foto ufficio stampa Parole e dintorni –

(ITALPRESS).