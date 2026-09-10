A caccia di coralli resistenti al surriscaldamento climatico

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Gli scienziati in Florida piantano nuove specie più resistenti

di Askanews - 10 Settembre 2026

Miami (Florida), 10 set. (askanews) – Le temperature dell’acqua dei mari in tutto il mondo stanno aumentando notevolmente e questo sta mettendo a dura prova i coralli delle barriere coralline. Per questo motivo, scienziati e ricercatori al largo della costa della Florida, piantano giovani coralli di diverse specie sulla barriera corallina, nella speranza di dare al fragile ecosistema maggiori possibilità di sopravvivenza alle acque più calde.

“Alcune specie potrebbero essere più resilienti, in quanto in grado di sopravvivere e riprendersi meglio dagli eventi di stress termico”, afferma Devon Ledbetter, responsabile del programma Rescue a Reef dell’Università di Miami, mentre i ricercatori testano quali coralli possono resistere meglio a un clima che cambia. Uno dei segnali di resistenza è il colore, il calore dell’acqua infatti causa lo “sbiancamento” del corallo e lo rende vulnerabile alle malattie causandone la morte.

I coralli sono importanti perché ospitano molte specie di pesci, proteggono dall’erosione costiera, dalle mareggiate e dagli uragani.

Il progetto mira a promuovere gli sforzi di conservazione e a sensibilizzare l’opinione pubblica per la protezione di questo bene prezioso.