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Investe una donna e scappa, caccia al pirata della strada a Viareggio

Una 46enne ha perso la vita nell'impatto, si cerca un furgone

di Maria Graziosi - 11 Settembre 2026

Investe una donna in bicicletta e scappa: è accaduto a Viareggio. I fatti si sono verificati durante la notte scorsa. La ciclista, Linda Martinucci, ha perso la vita: vani gli sforzi dei sanitari della Croce Verde che hanno raccolto la segnalazione dell’incidente e si sono immediatamente recati sul posto. Sull’episodio indagano adesso i carabinieri, chiamati a fare piena luce sulla dinamica dei fatti e, soprattutto, a dare un volto e un nome al pirata della strada che l’ha falciata e uccisa, facendo poi perdere le sue tracce.

A Viareggio investe una donna in bici e fugge

La tragedia si è verificata la notte scorsa. Pochi minuti prima delle tre, precisamente alle 2.57, è arrivata la segnalazione al 118. Si chiedeva aiuto per una donna in gravissime condizioni che era stata investita nell’area di Torre Matilde, sul cavalcavia di Viareggio. L’intervento di medici e sanitari è stato celere, la ciclista 46enne è stata immediatamente stabilizzata e subito è stato disposto il trasferimento in ospedale. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime. E, difatti, la donna non ha retto: proprio durante la corsa al pronto soccorso è deceduta a causa di un arresto cardiaco.

Caccia al pirata della strada

Stando alle primissime ricostruzioni, citate dall’Ansa, a investire la donna potrebbe essere stato un furgone. Che avrebbe falciato Martinucci mentre tentava di sorpassare un’altra autovettura proprio sul cavalcavia di Viareggio. Per il momento non c’è ancora traccia del conducente del mezzo che potrebbe aver travolto e ucciso la donna. Ma, cosa più grave, che sarebbe fuggito facendo perdere le sue tracce. Su cui, adesso, ci sono i carabinieri.