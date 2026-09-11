Attualità

Angelina Jolie cambia vita: “Sarò nomade”

L'attrice è pronta a lasciare Los Angeles e a vendere casa: "I figli sono d'accordo, ecco cosa farò"

di Pietro Pertosa - 11 Settembre 2026

È un momento importante per Angelina Jolie che ha annunciato al mondo la sua voglia di cambiare vita. Lascerà Los Angeles, vivrà “nomade” facendo la spola tra le Americhe e il Sud-Est asiatico. Senza tralasciare il sogno di portare la sua casa di moda, Atelier, che intende portare giù in Brasile. Sarà una vita frenetica, quella che ha annunciato in un’intervista rilasciata alla rivista L’Officiel e subito ripresa dai media globali. Anche perché l’attrice, già legata a Brad Pitt, ha detto che i suoi figli “appoggiano totalmente” la sua scelta.

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La nuova vita di Angelina Jolie

L’attrice ha detto, chiaramente, di voler cambiare e che le “piacerebbe condurre una vita nomade”. Niente roulotte, per lei. Ma tanti aerei. Viaggerà, ha promesso. Il suo impegno principale, o meglio i suoi due impegni principali, saranno la casa di moda e la fondazione che ha aperto in Cambogia per aiutare le comunità rurali locali. Angelina Jolie ha detto che i figli non solo approvano ma la esortano ad andare avanti: “I ragazzi – ha detto – vogliono che torni a salire su un aereo”. Del resto, ormai sono cresciuti e possono iniziare a camminare con le loro gambe.

Addio Los Angeles

Angelina Jolie è pronta a recidere le radici con la California. O forse, più concretamente, vuole andare fino in fondo col progetto di vendere casa sua. Un’abitazione che è stata valutata qualcosa come trenta milioni di dollari e che è già sul mercato da un po’. Lei, l’attrice, è sicura: è finita un’era, da sedentaria. Oggi, o comunque presto, ne comincerà un’altra all’insegna dei viaggi, dell’impegno professionale e della vocazione umanitaria.