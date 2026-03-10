Italpress Notizie Motori

A Milano evento Top Dealers Italia, focus su giovani e startup automotive

di Italpress - 10 Marzo 2026

MILANO (ITALPRESS) – Debutta domani (11 marzo), presso Tomasi Auto Milano, il primo evento 2026 di Top Dealers Italia con due Talk Show dedicati alle nuove generazioni dei Top Dealers e alle startup automotive innovative.

La distribuzione auto vive una trasformazione tra AI, transizione ecologica, nuovi player e crescita dell’usato. Durante la giornata saranno premiati gli 11 Green Top Dealers Italia 2026 e anticipate le novità della Guida Top Dealers Italia 2027, in programma il 1° ottobre presso Ambrostore Milano Linate.

I Top Dealers Italia rappresentano l’eccellenza della distribuzione automobilistica nazionale, selezionati da una giuria anonima e indipendente. La valutazione non si basa solo sul fatturato ma sulla capacità di creare valore nel tempo: EBITDA e MOL in crescita, qualità del team e attenzione alla customer experience. Il confronto affronta il passaggio generazionale: ai senior il compito di garantire fiducia e autonomia, ai giovani quello di portare visione e linguaggi nuovi. Emergono la forza della rete tra giovani dealer e il valore di preparazione e delega come leve decisive per il futuro.

Tra i partecipanti rappresentanti di Autoclub, Ambrostore, Stracciari, Bonoldi, Conformgest, Renord, Autoequipe, Autovittani, International Motors, Gruppo Catone, BCA e Air Connected Mobility.

Il secondo talk evidenzia come l’innovazione automotive nasca dall’incontro tra tecnologia e bisogni concreti dei dealer. Le startup presentano soluzioni per visibilità e networking, digitalizzazione della vendita, applicazioni di intelligenza artificiale in concessionaria, recupero lead, fotografia automatizzata e integrazione di sicurezza, software e IoT.

Protagonisti operatori di Over Ventures, Azimut, Rattix, Errebi, Stefauto 1952, Autosud, Tivale, Phyron e Vodafone Automotive.

La sostenibilità diventa criterio concreto di eccellenza. I Green Top Dealers si distinguono per strategie ambientali, diffusione di elettrico e ibrido, trasformando la transizione energetica in valore competitivo.

La Guida Top Dealers Italia 2027 rappresenta un’evoluzione naturale: edizione rinnovata e più dinamica.

Crescono le sezioni People e Green, mentre l’area Top Dealers sarà aggiornata con temi attuali e focus editoriali.

Fra i protagonisti dell’evento segnaliamo BCA, ConformGest e TIVALE, con servizi innovativi per dealer e clienti finali.

BCA è una delle più grandi aziende di remarketing automotive europee. Fondata nel 1946 nel Regno Unito, opera in 16 Paesi e gestisce oltre 1,5 milioni di veicoli l’anno. Per i concessionari significa accesso a un grande mercato dell’usato, con quotazioni affidabili e aste digitali. Per gli automobilisti vuol dire più scelta, prezzi più trasparenti e auto usate che arrivano più velocemente nei saloni.

ConformGest S.p.A., fondata nel 2008 da Diego e Corrado Pinzano, è specializzata nelle garanzie per auto usate. Supporta i concessionari nella gestione della Garanzia Convenzionale e della Garanzia Legale di Conformità, con assistenza rapida e rete officine nazionale. Per chi acquista un’auto usata significa più sicurezza e tutela del consumatore grazie al progetto “Acquisto Sicuro”, sviluppato insieme ad Adiconsum.

TIVALE, nato nel 2019 da Davide Mistrangeli e Gianpiero Micale (Equs), è un programma di Garanzia di Riacquisto che certifica il valore futuro dell’auto. Aiuta i concessionari a proporre formule di rinnovo programmato. Per il cliente significa sapere già quanto varrà la propria auto e cambiarla con maggiore serenità.

-foto ufficio stampa Top Dealers Italia-

(ITALPRESS).