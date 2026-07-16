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Monopattini, obbligo assicurazione: prezzi, regole e multe

Entra ufficialmente in vigore la svolta per la micromobilità urbana in Italia. Ecco cosa sapere per circolare con un monopattino elettrico di proprietà privata

di Daniel Walker - 16 Luglio 2026

Monopattini elettrici: da oggi scatta l’obbligo di assicurazione. Prezzi, regole e sanzioni della nuova stretta.

Monopattini, obbligo assicurazione

Entra ufficialmente in vigore la svolta per la micromobilità urbana in Italia. Per circolare con un monopattino elettrico di proprietà privata è ora indispensabile possedere una polizza di Responsabilità Civile collegata in modo univoco al codice identificativo del veicolo.

Il provvedimento

La norma completa il percorso di riforma del Codice della Strada. E punta a equiparare i monopattini ai tradizionali veicoli a motore in termini di tutela stradale, dopo l’introduzione dell’obbligo del casco per tutti e della targa identificativa.

Come funziona la polizza e quanto costa

L’assicurazione per il monopattino privato deve rispondere a precisi requisiti e deve essere vincolata alla mini-targa applicata sul mezzo.

Attualmente il premio annuale per una polizza base oscilla tra i 30 e i 60 euro, ma la cifra può superare i 100 euro se si decide di aggiungere coperture accessorie come l’infortunio del conducente o la tutela legale.

Le novità

La nuova normativa impone massimali minimi di legge molto elevati, pari a 6,45 milioni di euro per i danni alle persone e 1,3 milioni di euro per i danni alle cose.

È importante sottolineare che le vecchie polizze generiche sulla vita privata, come le classiche assicurazioni capofamiglia, non sono più ritenute idonee. Oppure sì, se risultano espressamente collegate e registrate con il numero del contrassegno del monopattino nelle banche dati dell’Ania.

Per i conducenti minorenni, la sottoscrizione deve essere effettuata da un genitore o da chi esercita la patria potestà.

Lo scenario dei controlli e la stangata delle multe

Le forze dell’ordine effettueranno le verifiche avvalendosi dei database digitali per incrociare in tempo reale il numero di targa con la copertura assicurativa attiva. Chi viene sorpreso a circolare senza assicurazione rischia una sanzione amministrativa che va da 100 a 400 euro. Vi si aggiunge l’immediato sequestro amministrativo del mezzo finalizzato alla confisca.

La stessa identica sanzione pecuniaria è prevista per chi circola senza il contrassegno identificativo plastificato. L’assenza del casco, ora obbligatorio anche per i maggiorenni, comporta una multa che varia dai 50 ai 200 euro.

Le criticità: pochissimi sono in regola

Il debutto del nuovo obbligo, caotico. Secondo le stime delle associazioni dei consumatori, su circa un milione di monopattini privati attualmente circolanti in Italia solo un esiguo 10% ha provveduto ad applicare la targa identificativa.

Questo ritardo rappresenta un enorme imbuto burocratico, poiché senza il codice della targa le compagnie assicurative non possono emettere la polizza RC dedicata.

I ritardi

A ciò si aggiungono i ritardi tecnici di molte agenzie che stanno faticando a gestire la mole di richieste dell’ultimo minuto. Nei prossimi giorni si prevede quindi una drastica riduzione dei monopattini privati in circolazione nelle grandi città. Mezzi costretti a restare in garage – o sui marciapiedi – finché i proprietari non avranno completato la doppia trafila burocratica.