Esteri

Siccità shock sul Danubio. Romania in ginocchio tra trasporti bloccati e agricoltura in crisi

Danubio ai minimi storici, un fiume che si sta fermando velocemente

di Gianluca Pascutti - 16 Luglio 2026

La siccità record in Romania sta portando il Danubio ai livelli più bassi degli ultimi decenni. In diversi tratti il fiume è ridotto a un nastro d’acqua stretto, con banchi di sabbia affiorati e canali impraticabili. La portata è scesa sotto le soglie considerate sicure per la navigazione commerciale e per l’uso delle stazioni di pompaggio agricole lungo le rive. Questa situazione non è più un episodio isolato. Gli esperti parlano di siccità estrema alimentata da ondate di caldo e piogge quasi assenti nelle ultime settimane. Il risultato è un Danubio che non riesce più a garantire le funzioni vitali per l’economia romena.

Trasporti fluviali paralizzati

Il primo settore colpito è quello dei trasporti fluviali. Le chiatte cariche di cereali sono costrette a ridurre il carico o a restare in attesa, perché il pescaggio non è sufficiente. Alcuni traghetti transfrontalieri tra Romania e Bulgaria hanno sospeso il servizio, con disagi per pendolari, autotrasportatori e turisti. Anche le navi commerciali dirette verso l’Europa centrale devono modificare le rotte o affrontare ritardi pesanti. Il Danubio è una delle principali vie di collegamento tra il Mar Nero e il cuore del continente. Quando il fiume si ferma, l’intera logistica ne risente.

Turismo fluviale in crisi

La siccità sul Danubio colpisce anche il turismo. Diverse crociere fluviali hanno accorciato gli itinerari o trasferito i passeggeri su autobus per raggiungere le città previste dal programma. Le immagini delle navi ferme in attesa di livelli d’acqua più alti raccontano un settore in difficoltà. Per la Romania, il turismo sul Danubio è una risorsa importante. La combinazione di caldo estremo, fiume prosciugato e servizi ridotti rischia di pesare sui bilanci delle compagnie e sulle economie locali che vivono di accoglienza.

Agricoltura sotto pressione

L’altra grande vittima della siccità in Romania è l’agricoltura. Molte pompe di irrigazione installate lungo il Danubio non riescono più a pescare acqua in modo efficiente. I campi mostrano segni di stress idrico, con colture che maturano in anticipo e rese potenzialmente inferiori. Per un Paese che esporta cereali e prodotti agricoli, la combinazione di siccità, calo del livello del fiume e trasporti bloccati è esplosiva. I costi aumentano, mentre la capacità di portare le merci sui mercati esteri diminuisce.

Un segnale forte della crisi climatica in Europa orientale

La siccità record sul Danubio è un campanello d’allarme per tutta l’Europa orientale. Un grande fiume che si prosciuga mette in luce la fragilità delle infrastrutture e dei modelli produttivi basati su condizioni meteo stabili. La Romania si trova oggi a gestire una crisi idrica che coinvolge trasporti, turismo e agricoltura. Se le temperature elevate e la mancanza di piogge dovessero proseguire, il rischio è quello di danni strutturali e di una nuova stagione di emergenza climatica lungo il corso del Danubio.

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