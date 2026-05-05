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A Reggio Emilia sequestrate 90 tonnellate di cereali e legumi invase dai roditori. Lollobrigida “Controlli decisivi per tutela salute e Made in Italy”

di Italpress - 5 Maggio 2026

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – A Reggiolo (Reggio Emilia) maxi sequestro di cereali e legumi nel reggiano, oltre 90 tonnellate di prodotti invasi da roditori e privi di tracciabilità: denunciato il titolare di un’azienda del settore. L’operazione, condotta dai carabinieri del Reparto per la Tutela Agroalimentare di Parma, nell’ambito di un’articolata attività di controllo dedicata alla tutela del consumatore e alla protezione della filiera “Cerealicola – Ortofrutticola”, coadiuvati da personale della locale AUSL, ha portato alla denuncia del titolare di una società alimentare “ritenuto responsabile di gravi violazioni alle norme sulla sicurezza e conservazione dei cibi”.

Durante l’ispezione nei magazzini dell’unità locale, i militari hanno trovato e sottoposto a sequestro penale 90.895 chili di cereali e legumi, per un valore commerciale stimato in circa 200 mila euro.

La merce, proveniente dal Sud America, pronta per essere immessa sul mercato, è risultata stoccata in condizioni ambientali del tutto inadeguate: i prodotti e i locali di deposito erano infatti invasi da roditori vivi ed escrementi, rendendo gli alimenti insalubri e pericolosi per la salute pubblica.

Contestualmente, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo ulteriori 2.000 kg di prodotti, del valore di 5.000 euro. Le irregolarità riscontrate in questo caso riguardano la mancanza della documentazione necessaria a garantire la tracciabilità della merce e l’esecuzione di operazioni di confezionamento senza la prevista notifica sanitaria alla competente ASL.

L’ingente quantitativo di merce è stato affidato in custodia giudiziale in attesa dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e sanitaria.

Le indagini hanno avuto origine da riscontri emersi nell’ambito di specifici e mirati controlli svolti nel quadro delle linee d’azione operative concordate in seno alla Cabina di Regia (organo di coordinamento costituito in seno al Ministero dell’Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste).

LOLLOBRIGIDA “CONTROLLI DECISIVI PER TUTELA SALUTE E MADE IN ITALY”

“Ringrazio i Carabinieri del Reparto per la Tutela Agroalimentare di Parma e il personale dell’AUSL per l’operazione condotta nel reggiano che ha portato al sequestro di oltre 90 tonnellate di cereali e legumi. Quanto emerso è grave e inaccettabile: prodotti privi di tracciabilità e conservati in condizioni igieniche compromesse non possono e non devono avere spazio nell’agroalimentare italiano. È fondamentale mantenere un sistema di controlli rigoroso ed efficace lungo tutta la filiera. Continueremo a rafforzare le attività di vigilanza e coordinamento, anche attraverso la Cabina di Regia del Masaf, recentemente istituzionalizzata con la legge sulla tutela dell’agroalimentare italiano, che rappresenta un passo avanti importante per rendere più efficace e coordinata il presidio di legalità lungo tutta la filiera. Difendere la sicurezza alimentare significa proteggere concretamente il valore del Made in Italy. Su questo andremo avanti con determinazione”. Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

(ITALPRESS).