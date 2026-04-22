Esteri

Navi sequestrate dall’Iran a Hormuz: spunta la terza imbarcazione

L'annuncio dei Pasdaran, anche una terza imbarcazione sarebbe stata colpita e fermata

di Paolo Diacono - 22 Aprile 2026

Due navi sono finite sotto sequestro da parte dei Pasdaran nello Stretto di Hormuz, si tratta di due imbarcazioni di Msc. E forse ce n’è pure un’altra. Le imbarcazioni in questione sono la Msc Francesca e la Epaminondas. Accanto a loro potrebbe essere finita in mano alle milizie di Teheran pure la Euphoria. Secondo le autorità iraniane, le due imbarcazioni avrebbero messo a rischio la sicurezza della navigazione operando senza i permessi necessari e manomettendo i sistemi di tracciamento.

Navi sequestrate a Hormuz forse c’è pure la terza

Si tratterebbe di una non meglio specificata imbarcazione Euphoria, stando a quanto riporta l’agenzia di stampa Fars. Stando alle notizie che arrivano dall’area la nave Msc Francesca, battente bandiera panamense e partita dall’Arabia Saudita verso Singapore, avrebbe riportato gravi danni. Dal mercantile sarebbero giunte segnalazioni di danni allo scafo e al carico trasportato. Almeno è quanto riporta la società di intelligence marittima Vanguard alla Bbc.

Cosa è successo

L’episodio che ha interessato la Francesca, una delle navi finite sequestrate a Hormuz, sarebbe avvenuto secondo l’analisi di Vanguard a circa undici miglia nautiche dalla costa dell’Iran. L’imbarcazione aveva puntato la sua rotta verso sud. Stando a quanto riferito dalle Guardie rivoluzionarie, sarebbe stato intimato l’alt alla barca. Che, invece, avrebbe ignorato l’avvertimento sempre secondo la versione che arriva dall’Iran. Dopo la Francesca è stata sequestrata pure la Epaminondas e forse ci sarebbe una terza nave colpita, la Euphoria. L’episodio arriva proprio mentre i negoziati a Islamabad si sono frenati ma la tregua, almeno in teoria, sarebbe stata prolungata. Che accadrà adesso?