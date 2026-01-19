Torino

A Torino la prima edizione del festival “Francesissimo”

di Redazione - 19 Gennaio 2026

A Torino la prima edizione del festival “Francesissimo”, omaggio alla letteratura francese, ideato e diretto da Bruno Gambaro

Lo scrittore Daniel Pennac aprirà il programma di “Francesissimo”, il festival dedicato alla letteratura e alla cultura francesi nato a Torino e alla sua prima edizione, che si svolgerà dal 30 gennaio all’1 febbraio prossimo al Circolo dei Lettori. Eventi letterari, letture e proiezioni cinematografiche saranno al centro di questa novità torinese, ispirata al festival parigino “Italissimo”, che da oltre dieci anni porta in Francia la letteratura e la cultura nostrane.

In un momento di grande fioritura della letteratura francese, con molti dei suoi autori in cima alle classifiche mondiali, il Circolo dei Lettori, il Consolato generale di Francia a Milano e l’Institut Francais Italia, promotori del progetto, rendono omaggio alla ricchezza della letteratura d’oltralpe proprio con “Francesissimo”. A seguire, dopo l’inaugurazione tenuta con l’incontro di Daniel Pennac, saliranno in scena Jean-Baptiste Andrea, Adelaide de Clermont-Tonnerre, Maylis Besserie, Adrien Bosc, Hemley Boum, Nadeesha Uyangoda, Marie Vingtras e Monica Aciton. Il festival, ideato e diretto da Bruno Gambaro, sarà un’importante occasione per rinnovare il dialogo tra i lettori italiani e quelli francesi, oltre che per rivedere in pubblico lo scrittore franco-algerino Boualem Sansal, vincitore nel 2015 del Grand Prix du roman de l’Académie francaise per il romanzo “2084 – La fine del mondo”.

