Ironia, “freddure” e complicità, i giudici di X Factor pronti al via

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Backstage con Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani

di Askanews - 5 Settembre 2026

Milano, 5 set. (askanews) – Clima particolarmente rilassato nel backstage dello show in partenza da giovedì 10 settembre su Sky e NOW. Ironia, “freddure” e complicità tra Paola Iezzi, Irama, Jake La Furia e Francesco Gabbani. Sono i tre giudici di X Factor confermati rispetto alla scorsa edizione: Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi. Tra loro la sintonia è evidente: tra una freddura del primo, le battute irriverenti del secondo e la terza che li tiene a bada senza alcuna difficoltà, il mood che portano in giuria è particolarmente rilassato e positivo. Questa è l’atmosfera che ha trovato anche la new entry di X Factor 2026 Irama, arrivato in un gruppo ben compatto e consolidato ma inseritosi alla perfezione in breve tempo: per vederli all’opera bisogna attendere giovedì 10 settembre, quando su Sky e in streaming su NOW partirà la nuova edizione dello show Sky Original prodotto da Fremantle. Per il momento si possono osservare i momenti di backstage in cui il cast, i giudici e la conduttrice Giorgia, trascorrono il proprio tempo libero durante la lunga fase delle selezioni della nuova stagione: momenti di relax, di benevola goliardia, di affiatamento sincero.

Ad esempio, nella clip diffusa oggi, si vede Paola nel suo camerino impegnata nella fase di trucco che viene raggiunta da Francesco e Jake: in pochi attimi la situazione cambia vistosamente, Jake parla di reggiseni (o fondine?) mentre Gabbani si ritrova con un rossetto (forse indelebile) ma sempre con la voglia di sfoggiare i suoi ormai leggendari giochi di parole e le sue battute – che secondo Jake prima erano brutte, ora va anche peggio .

Per vivere ancor più a fondo l’atmosfera del backstage e vedere come si stanno preparando i giudici e la conduttrice, è sempre disponibile on demand X Factor – All Areas. Nel backstage della nuova stagione.