Abusi su minori in Colombia: espulsi i membri di una setta ebraica VIDEO

i membri della setta si spostano continuamente in vari Paesi sottraendo i bambini al controllo delle autorità

di Dave Hill Cirio - 2 Dicembre 2025

Alcuni membri della setta fotografati nel gennaio scorso in Guatemala dinanzi ad una Corte che giudicava sui loro crimini contro i minori

Abusi su minori in Colombia, blitz in un hotel e espulsi i membri di una setta ebraica. Presi in custodia 17 minori e identificati 9 adulti per l’espulsione. Cinque bambini risultavano già segnalati dall’ Interpol.

Il blitz in un albergo: l’accusa di abusi su minori

La polizia, i funzionari della migrazione e il servizio per l’infanzia hanno fatto irruzione in un hotel di Yarumal dopo ripetute segnalazioni locali. Gli agenti hanno trovato bambini con documenti di diversi Paesi. Le autorità hanno trasferito i minori negli uffici dei servizi sociali e hanno rimpatriato gli adulti negli Stati Uniti. Si allargano le indagini sulla setta ebraica dopo il caso di abusi su minori in Colombia.

Guarda Le notizie locali sull’operazione di polizia

La storia del gruppo religioso

Lev Tahor è un gruppo già indagato in più Stati per abusi, matrimoni forzati e sottrazione di minori. Le denunce e i casi giudiziari in Canada, Guatemala, Messico e Usa hanno messo la setta ebraica ora scoperta in Colombia sotto costante sorveglianza internazionale: perciò il rapido accertamento degli abusi su minori.

La setta ebraica Lev Tahor usa spesso pseudonimi e nomi falsi per viaggiare: alcuni adulti espulsi avevano documenti con identità diverse. Alcuni bambini erano registrati con nazionalità Usa, altri con passaporti guatemaltechi, la spia di spostamenti internazionali continui.

Dopo lo sgombero, i bimbi sono stati affidati ai servizi sociali negli Stati Uniti: lì inizieranno verifiche su età e legami familiari. Alcuni ex membri interrogati riferiscono che la comunità evitava scuole pubbliche preferendo località isolate, per controllare ogni informazione. Le autorità descrivono l’operazione come parte di una rete globale investigata da anni in Canada, America Latina e Usa.

Il coordinamento internazionale delle indagini sulla setta

L’operazione è stata coordinata con l’intervento dell’Interpol e la collaborazione di varie autorità straniere. Le investigazioni proseguono per individuare eventuali reti di supporto alla setta e tutti i nuovi spostamenti internazionali del gruppo.

La questione legale in Colombia

Le autorità colombiane giustificano le espulsioni con motivi di tutela dell’infanzia e con il mancato possesso di uno status migratorio legale. In parallelo, si analizzano le denunce storiche già presenti nei dossier internazionali a carico della setta.