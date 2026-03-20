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Abusi su una bambina di 9 anni: arresto per la star di un reality show Usa

Una vacanza trasformata in incubo per la minorenne, i fatti rivelati dopo 5 anni

di Dave Hill Cirio - 20 Marzo 2026

(Fonte: Instagram)

Scandalo per gli abusi su una bambina di 9 anni: arresto per la star di un reality.

La famiglia Duggar, un tempo simbolo dei valori cristiani conservatori negli Stati Uniti, sprofonda in un nuovo, agghiacciante baratro giudiziario. Joseph Garrett Duggar, 31 anni, uno dei figli della numerosa nidiata protagonista del reality show TLC “19 Kids and Counting” (noto in Italia come 19 sotto un tetto), è stato arrestato con l’accusa di abusi sessuali su una minore.

I fatti: una vacanza trasformata in incubo

Secondo i documenti depositati dalla Procura della Contea di Bay, in Florida, le violenze sarebbero avvenute nel 2020 durante una vacanza della famiglia Duggar a Panama City Beach. La vittima, che all’epoca aveva solo 9 anni, ha recentemente partecipato a un’intervista forense in cui ha descritto con precisione i comportamenti di Duggar.

L’uomo l’avrebbe costretta ripetutamente a sedersi sulle sue ginocchia e, in un’occasione, l’avrebbe portata su un divano coprendosi con una coperta per manipolare la sua biancheria intima e palpeggiarla nelle zone intime.

La confessione e l’arresto

Il caso ha subito un’accelerazione improvvisa tre giorni fa. Il padre della ragazzina (oggi quattordicenne) ha affrontato direttamente Joseph Duggar. Secondo quanto riferito dagli investigatori del dipartimento di polizia di Tontitown, Duggar avrebbe ammesso le proprie colpe sia di fronte all’uomo che, successivamente, davanti ai detective. A seguito della confessione, è stato emesso un mandato d’arresto. Le accuse: condotta lasciva e oscena su minore di 12 anni e comportamento lascivo da parte di un adulto.

Cosa succede ora?

Joseph Duggar è attualmente detenuto presso il centro di detenzione della contea di Washington, in Arkansas, in attesa dell’estradizione in Florida, dove si terrà il processo. Questo arresto riapre una ferita mai rimarginata per il clan Duggar. Joseph è infatti il fratello minore di Josh Duggar, già condannato nel 2022 a oltre 12 anni di carcere per possesso di materiale pedopornografico.

La famiglia, che ha sempre professato una morale rigorosissima, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. Intanto, il web è già in rivolta chiedendo la chiusura definitiva di ogni media alla loro presenza pubblica.