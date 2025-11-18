Cronaca

Accoltellata in auto a Roma: “Aggredita dal mio compagno”

di Redazione Web - 18 Novembre 2025

Una donna di 37 anni è stata accoltellata, a Roma. Appena dopo l’accaduto è stata soccorsa sul Grande Raccordo Anulare, tra gli svincoli Cassia e Flaminia: è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

La donna, di origine peruviana, sarebbe stata aggredita con un arma da taglio – si ipotizza un coltello – dal compagno. A riferirlo, la stessa donna agli agenti intervenuti sul posto.

Indaga la Squadra Mobile.

***IN AGGIORNAMENTO***