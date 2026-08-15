Esteri

Piazza contro palazzo: la democrazia ucraina in libera uscita

di Alberto Filippi - 15 Agosto 2026

Volodymyr Zelenskyy. © ANSA

C’è una foto che vale più di mille comunicati stampa di Kiev: migliaia di ucraini in piazza, non contro Mosca, ma contro il proprio presidente. Non una fake news da bar, ma cronaca degli ultimi giorni di luglio: prima la rivolta contro l’assalto governativo alle agenzie anticorruzione NABU e SAPO — “L’Ucraina non è la Russia”, hanno gridato sotto le finestre di Zelensky — poi, a distanza di poche settimane, un’altra ondata scatenata dal siluramento del popolarissimo ministro della Difesa Fedorov. Tre sere di fila, decine di migliaia di persone, da Kiev a Odesa, da Lviv a Kharkiv.

Il paradosso di Zelensky: partiti al bando ed elezioni rinviate

Il paradosso è servito su un piatto d’argento: un paese che si dice in guerra per difendere la propria libertà, e che intanto mette al bando dodici partiti d’opposizione, accorpa tutte le tv nazionali in un’unica piattaforma di Stato, arresta oppositori per “tradimento” e rinvia le elezioni dal 2019 — cinque anni oltre il mandato scaduto — appellandosi alla legge marziale come a un salvacondotto permanente. Lo dice persino chi Zelensky lo conosceva da vicino, l’ex consigliere Razumkov: “deficit democratico”, parole sue, non mie.

Sostenere l’Ucraina e pretendere la democrazia

Non è un dettaglio da poco che i cittadini ucraini scendano in piazza rischiando conseguenze pesanti — perché sotto legge marziale un gesto di dissenso non è mai gratis — pur di dire che qualcosa non torna. Eppure in Italia, quando lo si racconta, si finisce quasi per doverlo giustificare, come se il dissenso ucraino fosse un fastidio da minimizzare piuttosto che una notizia da guardare in faccia. La verità è semplice e scomoda insieme: si può sostenere l’Ucraina aggredita e, allo stesso tempo, chiedersi perché agli ucraini non sia permesso votare, dissentire, cambiare canale. Chi ama davvero la democrazia dovrebbe essere il primo a pretenderla, non l’ultimo a notarne l’assenza.

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