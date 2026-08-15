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Luigi Mangione confessa: l’omicidio del CEO a Midtown scoperchia l’odio per la sanità privata

La pistola in 3D e il manifesto di sangue

di Cinzia Rolli - 15 Agosto 2026

Luigi Mangione. ©ANSA

DALLA NOSTRA INVIATA

Luigi Mangione si è ufficialmente dichiarato colpevole in un tribunale federale di Manhattan per l’omicidio dell’amministratore delegato di UnitedHealthcare, Brian Thompson, avvenuto nel dicembre del 2024.

“Ho sparato al signor Thompson a Manhattan e lui è morto” ha ammesso leggendo una dichiarazione scritta.

Ha esplicitamente ricondotto il gesto al suo forte risentimento verso il sistema sanitario americano, parlando della propria esperienza personale come paziente affetto da gravi problemi alla schiena. Ha inoltre confermato di aver fabbricato l’arma e il silenziatore utilizzati nel delitto tramite una stampante 3D.

Mangione ha rivelato di essersi finto un investitore facoltoso via e-mail con i vertici di UnitedHealthcare per confermare la sede e la data della conferenza annuale degli investitori e poter così rintracciare Thompson.

La difesa di Luigi Mangione e il nodo del double jeopardy

Il processo federale che doveva aprirsi a gennaio 2027 è stato annullato e sostituito direttamente dall’udienza di condanna fissata per il 18 dicembre 2026.

Evitando il processo con giuria inizialmente previsto per l’inizio del prossimo anno, la difesa ha rinunciato alla possibilità di contestare le prove dell’FBI e dei procuratori federali in cambio della certezza che non sarebbe stata richiesta la pena di morte.

Il patteggiamento federale di Mangione inoltre mira a bloccare il prossimo processo statale per omicidio a New York (settembre 2026), con la difesa che invoca il principio del double jeopardy, per evitare una doppia condanna per lo stesso reato.

Gli avvocati sostengono infatti che, dopo l’ammissione di colpa a livello federale, il procedimento statale costituisca un’inammissibile doppia punizione, cercando così di forzare l’archiviazione da parte del giudice.

Il caso rivela un meccanismo unico del sistema giudiziario americano.

Luigi Mangione è accusato di omicidio dallo Stato di New York e di stalking dal governo federale perché il sistema giudiziario americano è diviso in due giurisdizioni separate che valutano aspetti diversi dello stesso delitto.

Questa scissione spiega perché Mangione si trovi oggi al centro di due procedimenti paralleli.

Mangione vuole evitare i due dibattimenti pubblici per non dare risonanza alle prove dell’FBI e, soprattutto, per evitare le durissime prigioni statali di New York, preferendo i penitenziari federali, più sicuri e vivibili.

La famiglia Thompson: “Un passo verso la giustizia“

Subito dopo il patteggiamento del killer, la famiglia della vittima ha diffuso un comunicato stampa ufficiale.

Pur sottolineando che “nulla potrà alleviare il dolore della perdita”, i familiari si sono detti grati che la giustizia federale abbia ritenuto il responsabile colpevole di questo “atto atroce”.

Hanno poi aggiunto: “Ora guardiamo al tribunale affinché si assicuri che la sentenza rifletta appieno la gravità di questo crimine”.

L’omicidio del CEO a Midtown evidenzia l’odio per la sanità privata americana.

Negli Stati Uniti, infatti, il caso di Luigi Mangione ha smesso quasi subito di essere solo un fatto di cronaca nera, trasformandosi in un enorme dibattito politico e sociale sulla crisi del sistema sanitario americano.

Il modello sanitario statunitense, dominato da colossi assicurativi privati, costringe ogni giorno milioni di cittadini a scontrarsi con il rifiuto sistematico di rimborsi per terapie e farmaci salvavita. Una giungla burocratica che, a causa di cavilli contrattuali, spinge intere famiglie verso un indebitamento medico insostenibile.

Sui bossoli dei proiettili usati per uccidere il CEO Brian Thompson, la polizia ha trovato incise tre parole: “Delay, Deny, Depose” (Ritarda, Rifiuta, Deponi). Si tratta di uno slogan ben noto in America, che riassume la strategia usata dalle grandi compagnie assicurative per non pagare le cure ai pazienti.

Mangione ha presentato l’assassinio del CEO come una crociata contro lo strapotere delle assicurazioni, trasformandosi paradossalmente in un idolo del web. L’hashtag #FreeLuigi è diventato virale sui social, dove una folla di sostenitori virtuali ha elevato il killer a ‘Robin Hood moderno’.

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