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Achille Polonara ha annunciato il ritiro dal basket

di Lino Sasso - 5 Maggio 2026

Il basket italiano saluta uno dei suoi protagonisti più amati: Achille Polonara ha annunciato ufficialmente il ritiro dall’attività agonistica. A 34 anni, l’ala marchigiana ha scelto di dire basta dopo una lunga battaglia personale e professionale, affidando ai social un messaggio carico di emozione e gratitudine. “Vorrei che questo momento non arrivasse mai”, ha scritto Polonara, spiegando di aver tentato il ritorno in campo negli ultimi mesi attraverso allenamenti individuali. Tuttavia, la consapevolezza di non poter tornare ai livelli di un tempo lo ha portato alla decisione definitiva: “Non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero”.

Dai successi alla malattia

La carriera di Polonara è stata ricca di successi e riconoscimenti, sia in Italia che all’estero. Tra i traguardi più importanti spiccano le due Supercoppe italiane conquistate con Pallacanestro Reggiana e Virtus Bologna, oltre allo scudetto vinto proprio con il club bolognese nella stagione 2024-2025. A livello internazionale, ha trionfato in diverse competizioni: dalla Dinamo Sassari con la FIBA Europe Cup, fino ai titoli conquistati con Saski Baskonia, Fenerbahçe Beko e Žalgiris Kaunas. Determinante nella scelta di ritirarsi è stata anche la malattia affrontata nell’ultimo anno. Nel giugno 2025, infatti, al giocatore era stata diagnosticata una leucemia mieloide acuta.

La decisione del ritiro di Achille Polonara

Dopo le cure tra Bologna e Valencia e un trapianto di midollo osseo effettuato a settembre, le sue condizioni erano progressivamente migliorate, permettendogli di tornare ad allenarsi. Nonostante i segnali incoraggianti, Polonara ha preferito fermarsi, scegliendo di preservare il ricordo del suo massimo livello competitivo. Un gesto di grande lucidità e dignità sportiva, che ha già raccolto il sostegno di tifosi, compagni e addetti ai lavori. Con la maglia della Nazionale italiana, Polonara ha rappresentato per anni un punto di riferimento, distinguendosi per energia, versatilità e spirito di squadra. Il suo addio lascia un vuoto importante nel panorama cestistico, ma anche l’eredità di un atleta che ha saputo unire talento e resilienza. Il basket perde un protagonista, ma guadagna un esempio.