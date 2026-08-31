Cultura & Spettacolo

Filming Italy Venice Orlando Bloom arriva a Venezia

di Tommaso Martinelli - 31 Agosto 2026

Orlando Bloom sarà tra i grandi protagonisti dell’ottava edizione del Filming Italy Venice Award. Il celebre attore britannico riceverà il Filming Italy International Award il prossimo 6 settembre al Lido di Venezia, nell’ambito del riconoscimento ideato e diretto da Tiziana Rocca.

Il premio viene assegnato alle personalità che, attraverso il proprio talento e percorso artistico, hanno contribuito in maniera significativa alla crescita e alla diffusione del cinema e dell’audiovisivo nel mondo.

«È per noi un grande onore accogliere Orlando Bloom alla nuova edizione del Filming Italy Venice Award», ha dichiarato Tiziana Rocca, direttrice generale e artistica della manifestazione.

Bloom ha raggiunto la fama mondiale interpretando l’elfo Legolas ne “Il Signore degli Anelli” e Will Turner di “Pirati dei Caraibi”. Da diversi anni inserito nel calendario degli appuntamenti legati alla Mostra, celebra i migliori film, le serie televisive, i talenti e i professionisti dell’industria italiana e internazionale dell’ultima stagione cinematografica.

Sostiene inoltre la lotta contro la violenza sulle donne ed è dedicata a tutte le professioniste impegnate nell’industria audiovisiva, davanti e dietro la macchina da presa. Il Filming Italy Venice Award, realizzato in collaborazione con Sala Grande, gode del patrocinio del Ministero del Turismo, della Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura, di Anec, Anica, Sncci, Apa, Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission, Centro Sperimentale di Cinematografia, AGIS e Italy for Movies, in collaborazione con Cinecittà.

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