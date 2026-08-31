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Malore in Perù per Chiara Ferragni

di Lino Sasso - 31 Agosto 2026

Momenti di paura per Chiara Ferragni colpita da un malore durante il viaggio in Perù. L’influencer ha raccontato sui social di aver accusato i sintomi dell’altitudine dopo un’escursione alle spettacolari Rainbow Mountains, raggiungendo una quota di circa 5mila metri. Una volta rientrata a Cuzco, Ferragni è stata costretta a ricorrere all’ossigeno. A raccontare quanto accaduto è stata la stessa influencer, che ha voluto rassicurare i suoi fan sulle proprie condizioni di salute. Dopo l’escursione, a cena, la Ferragni avrebbe iniziato ad avvertire i primi disturbi. “Ho sentito una botta di calore e come se il corpo non rispondesse bene. Mi sembrava di non respirare bene e sono andata in panico. Erano i sintomi dell’altitudine”, ha raccontato. Ferragni si trovava in Perù insieme al compagno José Hernandez e ad alcuni amici.

Ferragni rassicura i fan: «A Lima tutto bene»

Un episodio che ha inevitabilmente preoccupato i suoi follower, ma che si è risolto senza ulteriori conseguenze. Il giorno successivo Ferragni ha infatti lasciato Cuzco per tornare a Lima, città situata praticamente al livello del mare. “Il giorno dopo siamo tornati a Lima e tutto bene”, ha spiegato l’influencer, ammettendo di aver probabilmente sottovalutato gli effetti che un’escursione ad alta quota può avere sull’organismo. “Ho un po’ esagerato”, ha riconosciuto Ferragni, che ha poi chiuso il racconto con una battuta: “E poi dicevo che andava tutto benissimo: non bisogna mai tirarsela”.

Le probabili cause del malore

L’escursione alle Rainbow Mountains, una delle mete turistiche più conosciute del Perù, porta infatti i visitatori a quote particolarmente elevate, dove la ridotta disponibilità di ossigeno può provocare disturbi legati all’altitudine. Nel caso di Ferragni, il rientro in hotel, l’utilizzo dell’ossigeno e la successiva discesa verso Lima hanno coinciso con il superamento dell’episodio.