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Roland Garros, debutto Sinner: orario e dove vederlo

Unica, attuale, preoccupazione: le temperature

di Giorgio Brescia - 26 Maggio 2026

Il Roland Garros 2026 entra nel vivo con il debutto di Jannik Sinner, uno dei protagonisti più attesi del torneo di Parigi. Dopo il successo conquistato agli Internazionali d’Italia, il numero uno del mondo arriva sulla terra rossa francese con grandi aspettative e con l’obiettivo di conquistare l’unico titolo Slam che ancora manca alla sua carriera.

Il giorno del numero 1 al mondo

L’attenzione degli appassionati di tennis è tutta puntata sul campione azzurro, anche perché il torneo deve fare a meno di Carlos Alcaraz, assenza che aumenta ulteriormente le possibilità di vittoria per Sinner. L’azzurro farà il suo esordio nella sessione serale sul centrale Philippe-Chatrier contro il francese Clément Tabur, in una sfida in programma non prima delle 20.15.

La scelta di collocare il match in serata è legata anche alle alte temperature registrate in questi giorni a Parigi. Gli organizzatori del Roland Garros hanno infatti optato per condizioni climatiche più favorevoli per il debutto del numero uno del ranking ATP. Tra Sinner e Tabur non ci sono precedenti ufficiali e il tennista italiano parte nettamente favorito per il passaggio al secondo turno.

Dove vedere Sinner

Per chi vuole seguire il match in diretta, tutte le partite del Roland Garros 2026 saranno trasmesse in esclusiva sui canali Eurosport. Il torneo sarà disponibile anche in streaming tramite HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video.

Gli altri italiani

Non solo Sinner: sono diversi gli italiani impegnati oggi a Parigi. Matteo Arnaldi sarà il primo azzurro a scendere in campo alle 11 contro Tallon Griekspoor, testa di serie numero 29 del tabellone. In campo anche Luciano Darderi contro Sebastian Ofner ed Elisabetta Cocciaretto contro la russa Alina Korneeva.

Buone notizie anche da Matteo Berrettini, tornato alla vittoria al Roland Garros dopo cinque anni grazie al successo contro Marton Fucsovics. Assente invece Lorenzo Musetti, fermato da un infortunio dopo l’eliminazione agli Internazionali d’Italia.