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Ad aprile Stellantis cresce in Italia più del mercato nazionale

di Italpress - 4 Maggio 2026

TORINO (ITALPRESS) – Anche ad aprile, con 48.808 immatricolazioni, si conferma la tendenza positiva di Stellantis (compresa Leapmotor) nel mercato italiano dell’auto: il Gruppo che fa capo al CEO Antonio Filosa è infatti cresciuto per il quarto mese consecutivo con una percentuale a doppia cifra, +14% (+0,7% la crescita della quota a 31,4%), superando ancora una volta la crescita del mercato complessivo che è stata dell’11,58% (155.210 immatricolazioni).

È quanto emerge dai risultati delle immatricolazioni dello scorso mese di aprile elaborati da Dataforce. Nella classifica delle auto più vendute, le prime tre posizioni sono tutte Stellantis: al primo posto Fiat Pandina, con 8576 immatricolazioni, al secondo Jeep Avenger con 4.276 e al terzo Leapmotor T03 con 4.090. Con 206.609 registrazioni nei primi quattro mesi di quest’anno, i Brand commercializzati in Italia, coordinati dalla Managing Director Antonella Bruno, hanno ottenuto una crescita complessiva del 15,7% rispetto al 9,78% dell’intero mercato nazionale che si è attestato a 640.083 immatricolazioni. La quota ottenuta da Stellantis è stata del 32,2%, in crescita dell’1,6% rispetto ai primi quattro mesi dello scorso anno.

Il Gruppo Stellantis e il marchio FIAT, quindi, rimangono saldamente al primo posto della classifica italiana di vendite di autovetture. FIAT, in particolare, ha registrato nello scorso mese di aprile 16.026 immatricolazioni. Oltre al risultato del mese di Pandina (che ha raggiunto nel quadrimestre le 45.631 unità), da segnalare anche il positivo risultato della Grande Panda che ha registrato nello scorso mese 3.704 immatricolazioni che salgono a 16.896 nel quadrimestre.

Particolarmente significativo, tra i vari brand, anche il risultato ottenuto da Leapmotor. Ad aprile, il brand – attivo in Italia attraverso la joint venture Leapmotor International, che fa capo a Stellantis – ha chiuso il mese con 4.496 immatricolazioni, in aumento del 1.300% rispetto ad aprile 2025, risultando il brand con la più alta crescita anno su anno dell’intero mercato.

Il risultato più significativo arriva ancora una volta dal comparto BEV, dove Leapmotor si conferma leader di mercato con una quota del 33,5%, che sale al 51,1% nel canale privati, assicurando al brand la prima posizione assoluta nel mercato elettrico italiano. Stellantis Pro One, la Business Unit Veicoli Commerciali di Stellantis, nel primo quadrimestre ha confermato la sua leadership in Italia con oltre 24.000 immatricolazioni pari ad una quota di mercato del 39%.

Pro One attraverso i suoi brand Citroen, Fiat Professioanl, Opel e Peugeot, si è imposta in tutti i segmenti del mercato in cui opera: segmento delle “Car Derived” (64%), segmento C (49%), segmento D (42%) e segmento E (39%). Fiat Professional è il brand che guida il mercato dei veicoli commerciali nel primo quadrimestre con 15.865 immatricolazioni pari al 25,4% di quota di mercato e con i suoi modelli più rappresentativi in testa alle immatricolazioni del mercato dei veicoli commerciali: Ducato 6.388 e Doblò 5.056 unità.

-Foto ufficio stampa Stellantis-

(ITALPRESS).