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Nuova Lancia Gamma, il progetto nasce in Italia, a Melfi

di Italpress - 28 Maggio 2026

TORINO (ITALPRESS) – Lancia ha svelato le prime immagini della Nuova Gamma, il modello che segna un passaggio chiave nel percorso del marchio. Disegnata, progettata e sviluppata in Italia, la Nuova Lancia Gamma è prodotta nello stabilimento di Melfi, uno dei siti più avanzati del Gruppo Stellantis. Le prime vetture sono già impegnate nei test su strada: il progetto entra ora nelle sue fasi finali. Basata sulla piattaforma STLA Medium, Gamma è un crossover fastback dalle linee slanciate e dalla coda rastremata lunga 4,67 metri, larga 1,89 metri e alta 1,66 metri, progettata per coniugare efficienza, funzionalità e presenza su strada. L’offerta powertrain è completa: una versione ibrida da 145 cavalli con autonomia superiore a 1.000 km, e una gamma 100% elettrica articolata su più livelli – da 230 cavalli con autonomia superiore a 540 km, da 245 cavalli con autonomia superiore a 740 km, fino alla versione integrale AWD da 375 cavalli con autonomia fino a 675 km. La Nuova Gamma interpreta in chiave contemporanea i valori distintivi del marchio, rappresentandone l’evoluzione più avanzata: eleganza italiana, innovazione e attenzione all’efficienza. La produzione a Melfi rappresenta un elemento centrale del progetto: un modello per il mercato europeo, realizzato in Italia, che valorizza competenze manifatturiere e tecnologia d’eccellenza. L’apertura ordini è prevista dopo l’estate.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).