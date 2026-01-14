Politica

Addio a Valeria Fedeli, ex ministra del Pd e sindacalista

di Redazione - 14 Gennaio 2026

È morta oggi a Roma, all’età di 76 anni, Valeria Fedeli, sindacalista ed ex ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del Pd durante il governo guidato da Paolo Gentiloni. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio nel mondo politico e sindacale, dove Fedeli è stata per decenni una figura di riferimento. Nata a Treviglio nel 1949, Valeria Fedeli ha iniziato il suo percorso pubblico nel sindacato, crescendo all’interno della CGIL fino a ricoprire ruoli di primo piano. È stata segretaria generale della Filtea-Cgil, la categoria dei lavoratori del tessile e dell’abbigliamento, distinguendosi per l’impegno sui diritti del lavoro, sulle pari opportunità e sulle politiche industriali. Nel 2012 è stata anche vicepresidente di Federconsumatori.

Dall’impegno sindacale a quello politico

Il passaggio alla politica istituzionale avviene nel 2013, quando Valeria Fedeli viene eletta senatrice con il Pd. In Parlamento ricopre incarichi di rilievo, diventando vicepresidente del Senato e presiedendo temporaneamente l’aula di Palazzo Madama tra gennaio e febbraio 2015, subentrando a Pietro Grasso. Nel 2016 viene nominata ministra dell’Istruzione nel governo guidato da Paolo Gentiloni, incarico che mantiene fino al termine della legislatura.

Il cordoglio per la scomparsa di Valeria Fedeli

Il mondo istituzionale ha ricordato Valeria Fedeli sottolineandone il profilo umano e politico. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha espresso “sentite condoglianze del Senato della Repubblica” ai familiari e alle persone a lei care. Paolo Gentiloni l’ha definita “una donna coraggiosa, battagliera, capace di dialogo”, ricordandone il valore come ministra e dirigente politica. Il cordoglio della politica è però pressocché unanime per una notizia che ha sconvolto la comunità del Partito democratico in particolare.

Valeria Fedeli lascia il marito Achille Passoni, ex commissario del Pd in Sardegna, e un’eredità politica segnata dall’impegno per il lavoro, l’istruzione e i diritti. Una figura che ha attraversato sindacato e istituzioni, contribuendo in modo significativo alla vita pubblica italiana.