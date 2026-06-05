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F1, questo weekend il GP di Monaco. Orario e dove vederlo

di Andrea Scarso - 5 Giugno 2026

Questo fine settimana, a poco più di due settimane dal Gran Premio del Canada, torna la Formula 1 con uno degli appuntamenti più attesi dell’intera stagione. È il turno di Monaco, con il Circus che si rimette in moto per il sesto round del Mondiale 2026 e l’inizio della fase europea del campionato. Un ritorno nel Principato sempre speciale, su un tracciato che non ha bisogno di presentazioni: utilizzato per la prima volta nel 1929 e presente fin dalla nascita del Mondiale nel 1950, si sviluppa lungo le vie cittadine di Montecarlo per poco più di 3,3 chilometri.

Si riparte dalla Costa Azzurra con una classifica già eloquente e con un dominio sempre più netto. Kimi Antonelli conduce la classifica piloti con 131 punti, 43 davanti al compagno di scuderia George Russell, e 56 di margine dal monegasco Charles Leclerc della Ferrari, terzo. In classifica costruttori, la Mercedes comanda con 219 punti, seguita dalla Ferrari con 147 e dalla McLaren con 106. Quattro vittorie consecutive per l’italiano, compreso il successo di Montreal che ha ulteriormente consolidato la sua leadership.

Non sarà, però, un weekend ordinario di gestione. Entrerà in vigore la nuova direttiva tecnica con verifiche inedite sul rapporto di compressione del motore endotermico, un intervento che potrebbe rimescolare le gerarchie e che rende Monaco il primo vero banco di prova istituzionale di questa seconda parte di stagione. Monte Carlo richiede caratteristiche molto diverse rispetto a quelle necessarie sulle piste tradizionali e spesso consente a squadre normalmente meno competitive di emergere.

Occhi puntati su Leclerc, che corre davanti al suo pubblico con la consapevolezza di una Ferrari in crescita. Il monegasco, fresco di rinnovo di contratto con la Ferrari, farà di tutto per conquistare quella vittoria che manca da troppo tempo. In classifica piloti occupa la terza posizione, seguito proprio da Hamilton, mentre la Ferrari è seconda nel campionato costruttori alle spalle della Mercedes. Da segnalare anche la McLaren, che in questa gara disputa il suo millesimo Gran Premio di Formula 1, nella stessa gara dove debuttò nella massima categoria nella stagione 1966.

Il formato del weekend è quello classico, senza Sprint Race: venerdì 5 giugno alle 13:30 la prima sessione di prove libere, la seconda alle 17:00. Sabato 6 giugno le ultime libere alle 12:30 e le qualifiche alle 16:00. Domenica 7 giugno la gara con partenza alle 15:00.

Il programma completo (orari italiani)

Venerdì 5 giugno, ore 13:30 – Prove Libere 1

Venerdì 5 giugno, ore 17:00 – Prove Libere 2

Sabato 6 giugno, ore 12:30 – Prove Libere 3

Sabato 6 giugno, ore 16:00 – Qualifiche

Domenica 7 giugno, ore 15:00 – Gara

Dove vedere il GP di Monaco

L’intero programma sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213), e in live streaming su SkyGO e NOW. Su TV8 non è prevista la diretta in chiaro: qualifiche e gara saranno trasmesse in differita. La qualifica del sabato sarà visibile alle 19:00, mentre la gara della domenica alle 18:30. Entrambi gli appuntamenti saranno disponibili anche in streaming gratuito sul sito tv8.it.

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