Politica

Addio, compagni: Pina Picierno lascia il Pd

L'eurodeputata si fa da parte: "Progetto snaturato, non è più quello del Lingotto"

di Pietro Pertosa - 4 Giugno 2026

Pina Picierno lascia il Pd. Se si avvierà adesso la diaspora dei moderati, avviatasi già con altri addii eccellenti come quello di Madia, è ancora presto per dirlo. Ma le parole che hanno accompagnato l’addio dell’eurodeputata ai dem sono di quelle che fanno rumore. Perché premono sui temi di scontro e sulla faglia che si sta allargando al Nazareno. Tra la sinistra legata a Elly e il centro che si sente sempre meno rappresentato dall’attuale dirigenza del Partito democratico. Picierno ha ufficializzato a Il Foglio il fatto che lascia il Pd e ha ribadito le ragioni di una scelta che non è più, per lei, procrastinabile.

Picierno lascia il Pd

Le parole con cui Picierno annuncia che lascia il Pd sono dure. “Dopo gli anni della Margherita abbiamo provato a unire le migliori tradizioni democratiche del paese, a conciliare la giustizia sociale con la libertà individuale, ad avvicinare e tenere insieme le aspirazioni socialiste e liberali”. Le premesse erano queste. “Questo era e sarebbe dovuto essere il Pd. Ma ha subìto uno snaturamento avvenuto per scivolamenti inesorabili, senza nemmeno una reale discussione, senza nemmeno il privilegio di poterne discutere in un congresso, come ho più volte chiesto”, ha ribadito l’eurodeputata.

Addio, compagni

“Il Pd che abbiamo voluto al Lingotto non esiste più ed è necessario prenderne atto, ma le ragioni per cui è nato esistono ancora. Resto democratica, non torno indietro”, ha aggiunto l’eurodeputata (ex) dem. “Serve un riformismo coerente e popolare, in grado di entusiasmare e di far scattare quella scintilla di costruire con fiducia il cambiamento. Credo che ci possa e ci debba essere un impegno comune per fare nascere, tenendo insieme le differenze e le storie, un nuovo soggetto politico largo, che tenga insieme, che nasca per unire esperienze e personalità politiche diverse. Mi metto al servizio di questa idea e di questo progetto”. E intanto Picierno lascia il Pd.