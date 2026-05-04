Politica

Marianna Madia lascia il Pd per Italia Viva

La scelta dell'ex ministro riporta d'attualità i mal di pancia dei "centristi" dem nei confronti di Elly Schlein

di Paolo Diacono - 4 Maggio 2026

Marianna Madia lascia il Pd e si accaserà, da indipendente, in Italia Viva. La notizia arriva da fonti parlamentari. L’ex ministra alla Semplificazione, ai tempi dei governi Renzi e Gentiloni, avrebbe lasciato il Partito democratico. E potrebbe non trattarsi di una scelta isolata. Il caso ha già aperto una settimana che si preannuncia di forti dibattiti dentro e fuori il campo largo. Il nodo che emerge è sostanzialmente lo stesso: il malessere che i riformisti e i “centristi” oggi nel Pd sentono (ed esprimono) rispetto alla guida di Elly Schlein.

Madia lascia il Pd che succede adesso

Marianna Madia dunque lascia il Pd per accasarsi con Italia Viva. Se regge, così come dovrebbe, l’alleanza “a quattro gambe” per il Campo Largo, poco cambia. In realtà la vicenda potrebbe interessare gli equilibri interni. Se Madia sarà seguita da altri esponenti di centro, il travaso di forze per la Casa Riformista di Italia Viva sarebbe importante. Il nodo per Elly Schlein resterebbe quello dei moderati. Che non hanno mai nascosto i loro dubbi rispetto alle strategie politiche della segretaria dem. Una linea che ha spinto il Pd ancora più a sinistra, talora a rincorrere le posizioni degli alleati, sempre più ingombranti, del Movimento Cinque Stelle. Insomma, c’è tanto che può aprirsi, o riaprirsi, proprio adesso.