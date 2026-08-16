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Addio Ferragosto, viva la microvacanza

C'è un'Italia silenziosa e vastissima che ad agosto popola i centri urbani, senza per questo rinunciare al tempo libero

di Angelo Vitale - 16 Agosto 2026

In questa estate, la fine della vacanza monolitica: addio Ferragosto. Sono circa 24 milioni gli italiani che questo mese scelgono di restare a casa o di non fare una vacanza tradizionale, quasi la metà della popolazione adulta del Paese.

Addio Ferragosto

Non è più una scelta di nicchia, ma una tendenza maggioritaria e consapevole. C’è un’Italia silenziosa e vastissima che ad agosto popola i centri urbani, senza per questo rinunciare al tempo libero. Le città sono vive, i servizi essenziali funzionano, pochi i cartelli “Chiuso per ferie fino a settembre”.

Solo il 15% di chi parte fa le classiche due settimane consecutive. Esplode la formula del “micro-turismo”: la media dei viaggi estivi è scesa a 3,8 notti per vacanza.

I pernottamenti complessivi tengono (+1,1% su base annua), ma sono “spacchettati”. I numeri spiegano il definitivo tramonto del vecchio calendario industriale.

Viva la microvacanza

L’italiano di oggi non accumula più le ferie per un unico grande soggiorno. Complici i rincari di voli e strutture ricettive nei periodi di punta (+15-20% le tariffe nei giorni a ridosso di Ferragosto rispetto a luglio), preferisce fare 3 o 4 “long weekend” da tre o quattro giorni durante la stagione.

È la vittoria del turismo di prossimità. Le partenze non si concentrano esclusivamente nei tradizionali fine settimana da bollino nero, ma si spalmano anche sui giorni infrasettimanali.

E il Ferragosto come “pausa totale dal mondo” è sostituito da un flusso continuo in cui il lavoro si adatta ai ritmi estivi. Tiene banco il Ferragosto della Cultura.

Prevista l’apertura straordinaria del 100% dei grandi musei e parchi archeologici statali il 15 e il 16 agosto, con una stima di oltre 500mila visitatori nei soli due giorni festivi.

Tuttavia, quanto costa questa settimana di metà agosto? I rincari sui menu fissi del 15 e sui servizi degli stabilimenti balneari spingono molti viaggiatori a preferire le partenze dal 17 agosto in poi, risparmiando fino al 35%.

Nel frattempo, dal 70 al 90% di negozi e supermercati di Milano, Roma e Torino garantiscono un servizio continuo durante la settimana. Crescono le presenze (+8%) nei piccoli borghi collinari e montani meno costosi delle località balneari più blasonate. E’ l’Italia della microvacanza.