Attualità

Il calciatore del Cagliari, Yael Trepy in terapia intensiva: ha rischiato di annegare

L'incidente in piscina, ora il calciatore è ricoverato a Sassari

di Maria Graziosi - 17 Agosto 2026

Il calciatore del Cagliari Yael Trepy è in terapia intensiva. Ha rischiato di annegare in piscina. Un incidente che ha messo in apprensione il club e i tifosi, oltre agli appassionati di calcio. Solo l’intervento celere dei soccorsi ha consentito all’attaccante di salvarsi. A dare la notizia dell’accaduto è stato proprio un comunicato della squadra sarda che ha chiesto inoltre di osservare e rispettare la privacy del calciatore e dei suoi familiari durante un momento di apprensione così grave.

Il calciatore Yael Trepy del Cagliari finisce in terapia intensiva

Il calciatore adesso si trova ricoverato al reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santissima Annunziata a Sassari. Si trovava nel nord dell’Isola, Yael Trepy, per godersi un giorno di riposo dopo la vittoria in Coppa Italia del Cagliari ai danni dell’Arezzo neo promosso in Serie B. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, a seguito di un incidente il ragazzo, che ha compiuto a maggio scorso vent’anni, ha perso conoscenza. Il personale in piscina ha allertato i soccorsi. L’intervento di medici e paramedici ha letteralmente salvato la vita all’attaccante.

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Esami negativi

Il calciatore del Cagliari è stato subito intubato e ricoverato in terapia intensiva. Dove è stato sottoposto a tutti gli esami del caso. Che, per fortuna, hanno dato esito negativo. Ora la situazione è sotto il più stretto monitoraggio da parte dei medici della struttura sanitaria sassarese. Il Cagliari ha presentato la sua vicinanza al tesserato e ai suoi familiari chiedendo di mantenere il riserbo e rispettare la privacy attorno alla vicenda che ha inquietato i tifosi del Casteddu e gli appassionati di calcio.