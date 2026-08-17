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Calca in un tempio indù in India: ci sono almeno sette morti

Una ventina di feriti durante la festa religiosa

di Askanews -

Lakhisarai (India), 17 ago. (askanews) – Una calca in un tempio indù a Lakhisarai nello stato del Bihar, nell’India orientale, ha causato la morte di almeno sette persone e il ferimento di altre 19 lunedì, secondo quanto riferito dalle autorità. Le calche mortali sono un evento comune nei grandi raduni e nelle feste religiose in India, principalmente a causa di una cattiva gestione della folla. L’incidente è avvenuto presso il tempio di Ashok Dham, dove una grande folla si era radunata per rendere omaggio alla divinità indù Shiva.

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