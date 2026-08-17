Attualità

L’eruzione dell’Etna continua, nuove limitazioni all’aeroporto di Catania

L'annuncio Sac: "Nessuna restrizione in partenza". E sul vulcano muore un turista Usa

di Pietro Pertosa - 17 Agosto 2026

L’eruzione dell’Etna continua, l’aeroporto di Catania annuncia nuove restrizioni. È stata una nota della Sac, la società di gestione dello scalo aeroportuale catanese, a dare notizia delle limitazioni ai nuovi decolli da Fontanarossa. “È stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti ai settori B1 e B2. Sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora, fino alle 14 di oggi lunedì 17 agosto. Nessuna restrizione in partenza”. Quest’ultimo inciso rassicura un po’ di più i tanti turisti alle prese con il vulcano e i problemi logistici.

Etna e aeroporto: attività a Catania limitata fino alle 14

L’invito della società Sac ai passeggeri è quello “prima di recarsi in aeroporto” di “verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree” che li gestiscono. La notizia, ufficializzata in mattinata, aveva fatto temere un nuovo blocco delle attività. L’eruzione dell’Etna, nei giorni scorsi, ha praticamente paralizzato i voli e, di fatto, ha scatenato oltre a una montagna di disservizi anche una ferocissima speculazione “fiorita” attorno alla necessità dei turisti. Che, da parte loro, hanno lamentato di sentirsi abbandonati dalle compagnie, trinceratesi dietro la “forza maggiore”.

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E sul vulcano muore un turista

Ma è proprio l’Etna, che pure paralizza l’aeroporto di Catania, una delle attrattive turistiche più amate e frequentate dai visitatori provenienti da ogni parte del mondo. E purtroppo le disgrazie possono accadere e sono dietro l’angolo. Un turista americano di 30 anni, ieri, ha perso la vita durante un’escursione sul vulcano. È accaduto in serata, intorno alle 20. L’uomo era stato colpito da un fulmine che ha provocato una violenta scarica elettrica. Nonostante la corsa in ospedale, per lui non c’è stato nulla da fare.