Attualità

Bocelli dal papa: concerto con 170 coristi

L'iniziativa del 29 luglio a Castel Gandolfo nasce per sostenere e coinvolgere bambini e ragazzi provenienti da contesti sociali ed economici complessi o svantaggiati

di Giorgio Brescia - 23 Luglio 2026

Il papa e Bocelli a Castel Gandolfo nello scorso settembre

Andrea Bocelli in concerto per il Papa: il 29 luglio l’esibizione al Borgo Laudato Si’ di Castel Gandolfo inaugurato nel settembre dell’anno scorso.

Andrea Bocelli in concerto per Leone

Un nuovo appuntamento speciale all’insegna della musica e della spiritualità è previsto per il 29 luglio presso la residenza del Borgo Laudato Si’ a Castel Gandolfo. Il tenore Andrea Bocelli si esibirà davanti al Pontefice proponendo un’interpretazione del “Cantico della pace”, brano ideato in occasione delle celebrazioni legate agli 800 anni dalla morte di San Francesco.

L’iniziativa con i giovani coristi di “ABF Voices of”

L’evento vedrà la partecipazione straordinaria di circa 170 giovanissimi coristi, di età compresa tra i 6 e i 18 anni. I coristi fanno parte del progetto globale “ABF Voices of”, promosso ed elargito dalla Andrea Bocelli Foundation.

L’iniziativa della fondazione nasce con l’obiettivo di sostenere e coinvolgere bambini e ragazzi provenienti da contesti sociali ed economici complessi o svantaggiati, offrendo loro un percorso educazionale attraverso la musica. Per l’occasione di Castel Gandolfo, la formazione vedrà insieme giovani talenti giunti da diverse realtà internazionali e territoriali.

Cosa è “ABF Voices of”?

Il team artistico formato da Andrea Bocelli e i 170 giovani di “ABF Voices of” incarna la musica come riscatto sociale ed inclusione.

Sotto la guida della Andrea Bocelli Foundation, coristi di età compresa tra 6 e 18 anni provenienti da contesti complessi. Dall’Uganda a Gerusalemme, fino ai quartieri fragili di Napoli, trasformano il canto corale in uno strumento d’emancipazione.

L’affiancamento al tenore, per valorizzare il talento giovanile globale, unendo culture e provenienze diverse in un’unica ed empatica voce corale.