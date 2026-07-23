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Kaya è nata: fiocco rosa per il cucciolo di tricheco

La nascita rappresenta la prima in assoluto per questa specie nell'intera area del Medio Oriente e del Nord Africa

di Daniel Walker - 23 Luglio 2026

Lieto evento ad Abu Dhabi: è nata Kaya, il primo cucciolo di tricheco della regione Mena.

E’ nata Kaya! Fiocco rosa ad Abu Dhabi

Presso la struttura di SeaWorld ad Abu Dhabi un evento storico per la fauna marina della regione. E’ nata Kaya, un piccolo di tricheco venuto alla luce dalla madre Smooshi, un esemplare di 23 anni.

La nascita rappresenta la prima in assoluto per questa specie nell’intera area del Medio Oriente e del Nord Africa.

Il parto e lo sviluppo nella sezione polare

La piccola è nata il 19 maggio scorso senza alcuna complicazione ed è ora visibile mentre nuota e interagisce con la madre nella sezione polare del parco, situato sull’isola di Yas.

Secondo quanto riferito dal direttore zoologico senior di SeaWorld Abu Dhabi, Scott McCoy, il parto è avvenuto nei tempi e nei modi previsti. E ha consentito la rapida creazione di un solido legame affettivo tra madre e cucciolo.

Kaya mostra un costante incremento di peso e sta progressivamente prendendo confidenza con l’ambiente circostante.

I trichechi

La gestazione della specie dura circa 15 mesi. Per tutta la durata della gravidanza, la madre Smooshi è stata seguita dal personale veterinario con controlli nutrizionali ed ecografie di routine.

Con l’arrivo della neonata, il gruppo di trichechi ospitato nel parco di Abu Dhabi sale a un totale di cinque esemplari.

Perché Kaya è già importante?

La nascita di Kaya presso il centro di ricerca di SeaWorld ad Abu Dhabi vanta una rilevanza scientifica straordinaria per l’area Mena.

Permette infatti ai biologi di analizzare da vicino la gestazione, l’allattamento e lo sviluppo dei trichechi. Ciò, in ambienti controllati che replicano le condizioni artiche. Così, ampliando la conoscenza globale sulla conservazione e sul benessere delle specie polari minacciate dai cambiamenti climatici.