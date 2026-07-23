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Ecco Mediaset Italia: cosa cambia a Cologno Monzese

Piersilvio Berlusconi ne sarà ad e presidente, la nuova organizzazione in Mfe

di Cristiana Flaminio - 23 Luglio 2026

Arriva Mediaset Italia, presidente e amministratore delegato sarà Piersilvio Berlusconi. È stato approvato il nuovo assetto di Media For Europe, il gruppo di Cologno Monzese ha varato la nuova strategia che passa attraverso una “forma” nuova dei vertici e delle società che afferiscono al Biscione. Un modello che, secondo quanto è stato riferito ai manager di Mfe-Mediaforeurope e Mediaset, “dà concreta attuazione alle linee strategiche e di business illustrate pubblicamente lo scorso 8 luglio ed è operativo da oggi”. Tutto parte dalla scelta di completare la fusione, per incorporazione, di Mediaset in Rti.

Mediaset Italia e i nuovi incarichi in Mfe

Mediaset Italia, dunque, nasce a seguito della fusione per incorporazione tra Mediaset e Rti, a cui i rispettivi consigli d’amministrazione avevano già dato il via libera. “I principi sono semplici: maggiore chiarezza organizzativa, responsabilità ben definite, una linea di comando più corta e una capacità di azione ancora più tempestiva”, dicono da Cologno Monzese. L’obiettivo della nuova organizzazione sarà quello di rafforzare velocità ed efficacia di quella che ormai è diventata una vera e propria multinazionale paneuropea mediatica.

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Le parole di Piersilvio Berlusconi

Il nuovo assetto è obbligato quando la squadra si rafforza e diventa più grande. Non solo Italia, per Mediaset. C’è pure la Germania, il Portogallo, la Spagna. Piersilvio Berlusconi, che ha riservato per sé le poltronissime di Chairman e Group Ceo di Mfe, lo sottolinea. “Abbiamo già lavorato tanto e sulla Germania abbiamo ottenuto risultati importanti. Una grande squadra di italiani e tedeschi ha già raggiunto passo dopo passo più di quello che era previsto. Ma il mercato pubblicitario europeo è difficile. Il futuro è complicato. E la concorrenza delle nuove piattaforme è fortissima. Le nostre dimensioni, per quanto diverse e cresciute, sono ancora piccole. Per questo c’è bisogno di cambiare ancora passo”. In definitiva, per crescere servono “una linea di comando più corta, responsabilità più chiare e definite. E, soprattutto, puntare sulla crescita delle nostre risorse interne e dei nostri talenti”.

Tutti gli incarichi in Mediaset Italia

Mediaset Italia già stamattina ha ufficializzato vertici, incarichi e ruoli. Piersilvio Berlusconi si è riservato la presidenza e la guida del gruppo in qualità di amministratore delegato. Nicolo Querci sarà vicepresidente, Giancarlo Scheri assume la Vice Direzione Generale Reti, Palinsesto e Promozione. Alla guida di Canale 5 gli subentra Sebastiano Lombardi, nominato direttore della rete. Giorgio Restelli assume la Vice Direzione Generale Intrattenimento e Risorse Artistiche e Giampaolo Letta la Vice Direzione Generale Fiction e Cinema. Confermato, invece, Mauro Crippa nel ruolo di dg per Informazione e Comunicazione. Riccardo Siro Galli va alla direzione del nuovo Marketing Operativo in Italia, in coordinamento con la struttura internazionale guidata da Federico di Chio. Andrea Chinese diventa responsabile della nuova Direzione Promozione alle dirette dipendenze di Giancarlo Scheri.