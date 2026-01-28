Torino

Al 44esimo TFF retrospettiva Marilyn Monroe

di Redazione - 28 Gennaio 2026

Sono state annunciate le date del 44esimo Torino Film Festival, che si svolgerà a Torino dal 24 novembre 2026 al 2 dicembre prossimo ed è stata confermata l’inaugurazione nell’elegante e unica cornice del teatro Regio. Il 6 marzo prossimo aprirà la call per partecipare al festival e sarà possibile accedervi fino al 6 settembre. Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito www.torinofilmfest.org.

Sono stati annunciati anche i 24 titoli dell’omaggio a Marilyn Monroe. Accanto ai film da lei interpretati, la retrospettiva racchiude anche altri sguardi. Da un lato il documentario più prezioso che le sia stato dedicato “Love, Marilyn” , che restituisce per frammenti la sua voce interiore, dall’altro l’omaggio alto e perturbante che Pier Paolo Pasolini le riserva ne “La rabbia”, dove Marilyn diventa segno ultimo di una modernità ferita. A questi si aggiungono altri quattro film in cui attrici di primissimo piano, premiate o candidate all’Oscar, hanno interpretato Marilyn più che figura da interrogare che superstar impossibile da replicare.

“La retrospettiva dedicata a Marilyn invita il pubblico a incontrare uno dei miti più riconoscibili, amati e fraintesi della storia del cinema – afferma Giulio Base, direttore artistico del Torino Film Festival – Un volto che appartiene all’immaginario collettivo quanto nessun altro, ma che qui viene restituito nella sua essenza, la sostanza cinematografica dei grandi classici della sua carriera, film che non soltanto hanno fatto epoca, ma che continuano a parlare al presente per precisione formale, modernità dello sguardo e forza interpretativa “.

“I titoli selezionati – continua Giulio Base – mettono la presenza della diva in relazione con alcuni dei più grandi registi di sempre, John Huston, Howard Hawks, Billy Wilder, Otto Preminger, Joseph L. Mankiewicz, Fritz Lang , Henry Hathaway, George Cukor e Laurence Olivier. In questo dialogo serrato tra regia e interpretazione emerge una figura tutt’altro che accessoria, Marilyn come luogo di tensione tra controllo formale e fragilità, tra leggenda e verità emotiva, tra attrice e mito”.

“Marilyn Monroe – conclude il regista Giulio Base – non è soltanto un stella del passato, ma una presenza che continua a riflettersi sugli schermi e negli sguardi. Rivederla oggi significa riscoprire il motivo per cui il cinema, quando incontra un volto, smette di essere intrattenimento e diventa memoria condivisa”.

Mara Martellotta ilTorinese.it