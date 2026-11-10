Al Bto di Firenze la gentilezza diventa una risorsa per il turismo

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Deiuri: nell’era dell’AI, l’identità dei territori fa la differenza

di Askanews - 10 Novembre 2026

Firenze, 10 nov. (askanews) – La gentilezza come risorsa per il turismo. Nell’epoca dell’intelligenza artificiale, in cui le nuove tecnologie rischiano di rendere sempre più simili le destinazioni, valorizzare l’identità dei territori può diventare un vantaggio competitivo. È la riflessione di Giorgia Deiuri, destination manager che si occupa di “territori gentili”, intervenuta al BTO di Firenze. Per lei, la tecnologia deve partire dalla conoscenza dei luoghi e delle persone e recuperare autenticità e relazioni umane.

“Sono Giorgia Deiuri, sono una destination manager che si occupa di territori gentili. All’epoca dell’intelligenza artificiale, dell’estrema innovazione e devo dire, ahimè, dell’estrema omologazione, l’unico modo per differenziarsi in questo mondo competitivo e uguale, è quello di fare un passo indietro. Quindi la vera innovazione è proprio ritornare all’essenziale, al chiederci chi siamo, cosa facciamo, perché lo facciamo, qual è il nostro purpose, cioè la nostra ragione di esistere. E questo deve essere il driver fondamentale che guida tutta la nostra strategia di posizionamento”.

“Io parto sempre dall’intelligenza emotiva, dall’intelligenza umana – prosegue l’esperta – quindi io parto da un’analisi analogica di quello che è la destinazione, la realtà è, per poi arrivare chiaramente all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.”

“La gentilezza per me – conclude Deiuri – è l’elemento di differenziazione e intendo per gentilezza, identità, autenticità, semplicità, genuinità, tutto ciò che ci rende unici di fronte a un’intelligenza artificiale che ci cerca sempre più di omologarci”.