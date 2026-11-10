Cultura & Spettacolo

Incriminato Houellebecq, cosa rischia lo scrittore

Una vecchia intervista costa cara all'autore di Sottomissione. Le accuse ai musulmani

di Martino Tursi - 10 Novembre 2026

Il giudice istruttore di Nanterre ha incriminato lo scrittore Michel Houellebecq con l’accusa di incitamento alla discriminazione. Lo riportano i media francesi. La vicenda, che ora diventa pure giudiziaria, risale al 2022. Quando l’autore, tra gli altri, del best seller Sottomissione, rilasciò un’intervista alla rivista Front Populaire fondata dal filosofo Michel Onfray. Le sue parole, molto critiche rispetto all’Islam, ora gli sono costate un procedimento giudiziario.

Cosa ha detto Houellebecq

Lo scrittore parlò dell’ipotesi di una sorta di Bataclan al contrario. Nell’intervista, rilasciata il 20 novembre di quattro anni fa, Houellebecq disse che a fronte di “interi territori sotto il controllo islamista” sarebbero insorte rivolte, sparatorie e “attacchi alle moschee e ai bar frequentati dai musulmani”. Nel colloquio con Onfray, inoltre, aveva parlato del desiderio dei francesi affinché i musulmani “smettano di derubarli e aggredirli”. Parole che gli valsero la denuncia di alcune associazioni antirazziste come il Movimento contro il razzismo per l’amicizia dei popoli e dell’Unione delle Moschee di Francia.

Cosa rischia lo scrittore francese

Michel Houellebecq ora rischia una condanna fino a un anno di carcere e una multa fino a 45mila euro. Lui, e i suoi legali, sono decisi ad andare fino in fondo. Ritengono che le parole dello scrittore non possano essere punite in quanto rientrati nella dimensione della libertà d’opinione.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI ESTERI