Politica

Forza Italia Campania, le macerie del congresso: l’addio di Franco Silvestro

Silvestro alla Lega polverizza la maggioranza azzurra. Patriarca e Bicchielli pronti all'addio: o Roma commissaria la Campania o sarà esodo

di Anna Tortora - 10 Novembre 2026

Le tensioni accumulate in Forza Italia Campania sono giunte alla resa dei conti, spazzando via ogni rassicurazione di facciata.

L’uscita di scena di Francesco Silvestro (detto Franco) e il suo approdo ufficiale alla Lega costituiscono un terremoto politico.

Il senatore e presidente della Commissione per le Questioni Regionali non era una figura decorativa: rappresentava il motore della macchina organizzativa a Napoli, il vicario politico e soprattutto il garante dei numeri e delle truppe territoriali che avevano reso possibile l’elezione di Fulvio Martusciello alla guida del partito regionale. Vederlo varcare la soglia del partito di Matteo Salvini polverizza il presupposto stesso su cui poggiava l’intera segreteria.

Il partito è deflagrato. Silvestro aveva garantito la vittoria a Martusciello all’interno di una forza politica spaccata a metà. La scelta di celebrare una vittoria di parte anziché affrontare la frattura profonda produce oggi il crollo immediato della maggioranza congressuale. Del ticket Martusciello-Silvestro, mai compreso nelle sue ragioni politiche, restano soltanto macerie scaricate sulle spalle di amministratori, militanti ed elettori.

Continuare a parlare di “dissidenti” o “disertori” significa voler nascondere il disastro. La requisitoria del deputato azzurro Pino Bicchielli attacca la gestione del partito e pone sul tavolo un aut aut perentorio indirizzato direttamente ai vertici di Roma: dimissioni immediate di Martusciello oppure commissariamento straordinario della Campania. La dirigenza azzurra perde ogni residua credibilità nel momento in cui, a pochissime settimane dal congresso, smarrisce il proprio vicario e principale alleato sul territorio.

Le responsabilità toccano direttamente i vertici nazionali. Se in altre regioni i percorsi congressuali sono stati sospesi per cercare una sintesi, in terra campana si è preteso di chiudere con una conta ciò che richiedeva una soluzione politica, accelerando le procedure, ignorando le denunce sui tesseramenti e liquidando chi chiedeva agibilità democratica. Qualche dirigente nazionale è venuto a certificare la rottura anziché lavorare per ricomporla, e oggi quel fallimento travolge chiunque abbia avallato l’operazione.

Senza una svolta immediata, l’addio di Silvestro innesca una fuga generale. L’onorevole Annarita Patriarca – figura dal peso politico indiscutibile, pronta anch’ella a sfilarsi – insieme allo stesso Bicchielli e a una vasta pattuglia di amministratori locali e dirigenti territoriali, materializza lo scenario di un esodo inevitabile. La spaccatura promette di prosciugare la rappresentanza azzurra nel Consiglio Regionale e nei comuni dell’area partenopea.

Proteggere questa gestione significa assumersi la responsabilità del disastro: nessuno a Roma potrà più fingersi sorpreso davanti ai prossimi addii.

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