Cronaca

Banda della minicar, Davide Iacopini lascia il San Camillo

Nessun contatto diretto o indiretto, finora, con i familiari dei due adolescenti indagati di tentato omicidio

di Giorgio Brescia - 10 Novembre 2026

Davide Iacopini lascia il San Camillo: l’attore inizia la riabilitazione . Dopo poco più di un mese dal drammatico evento che ha scosso Roma, compie un primo passo fondamentale verso la guarigione.

Iacopini esce dal San Camillo

L’artista quarantaduenne ha lasciato l’ospedale San Camillo Forlanini, dove era stato ricoverato in emergenza lo scorso 6 ottobre a seguito di una violenta aggressione subita nel quartiere Monteverde.

Quella notte, Iacopini si trovava a bordo del suo monopattino quando è stato sbalzato a terra da un calcio sferrato da una minicar in corsa.

L’impatto gli provocò traumi cerebrali severi. Le indagini degli inquirenti, successivamente, individuarono due adolescenti di 16 e 17 anni, attualmente indagati dalla Procura per i Minorenni con l’accusa di tentato omicidio.

Il lungo ricovero

Durante il lungo ricovero al San Camillo, l’attore ha affrontato un percorso clinico ad alta complessità. E’ infatti stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici tra le Unità Operative di Shock e Trauma e di Neurochirurgia.

A causa della gravità delle sue condizioni cliniche, non vi sono stati contatti tra Iacopini e i due indagati, né l’attore ha rilasciato dichiarazioni sugli accusati.

L’unico contatto indiretto resta la richiesta di scuse avanzata pubblicamente dalla madre di uno dei ragazzi.

Come confermato dai sanitari del San Camillo, il costante miglioramento del quadro clinico ha reso possibile il trasferimento dell’attore presso la struttura “Life – Santa Lucia”. Qui Iacopini avvierà un percorso strutturato di riabilitazione e monitoraggio specialistico. Ma il cammino di recupero rimane lungo e complesso, anche se la dimissione segna il superamento della fase più critica.

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