Economia

Tutti i numeri di Tim: “Ritrovata solidità”

I dati della trimestrale della società di telecomunicazioni. La carica dell'ad Labriola

di Paolo Diacono - 10 Novembre 2026

Numeri in crescita per il gruppo Tim. Il terzo trimestre di quest’anno ha portato in dote alla società di telecomunicazioni il consolidamento del giro d’affari che s’attesta ora a 10,4 miliardi di euro, in aumento del 2,8 per cento rispetto a un anno fa. Sale pure il margine operativo Ebitda after lease che raggiunge quota 2,8 miliardi facendo segnare un incremento percentuale stimato nel 2,3 per cento annuo. La guidance, dunque, è confermata: i target 2026 sono a portata di mano.

Tutti i numeri di Tim

Non mancano altri dati a rafforzare i numeri approvati nella giornata di oggi dal consiglio d’amministrazione della società. C’è il free cash flow in positivo per 800 milioni, in attivo per 200 milioni solo nel terzo trimestre. Le società di rating hanno promosso l’azienda con un rating di Baa3 (Moody’s) e Bbb- (Standard & Poor). Ottime notizie arrivano dall’incremento dei ricavi di Tim Enterprise del 6,8% (si raggiunge, in realtà, il 20% col cloud) e di Tim Brasil che con un +5,85% di introiti conferma il contributo strategico. Tornano a crescere anche i ricavi nel mercato domestico.

La carica di Labriola

L’amministratore delegato di Tim Pietro Labriola ha commentato i numeri parlando di una “ritrovata solidità” nei conti dell’azienda. Intanto continua, senza sosta, la via verso il matrimonio con Poste. “Poste Italiane accelera il percorso industriale che abbiamo costruito. Tim porta connettività, infrastrutture digitali, competenze tecnologiche e relazioni consolidate con famiglie, imprese e Pubblica Amministrazione. Poste aggiunge la propria base clienti, la forza distributiva e ulteriori capacità industriali e tecnologiche. Ora dobbiamo tradurre questa complementarità in risultati concreti”.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI ECONOMIA