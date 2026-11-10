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Manovra, la proposta Assorimap per la plastica riciclata

Fondo da 80 milioni, Regis: "Occorre un intervento diretto e straordinario"

di Giovanni Vasso - 10 Novembre 2026

Serve un fondo da 80 milioni per salvare il comparto del riciclaggio di plastica: arriva la proposta di Assorimap in vista della Manovra. Un’iniziativa, quella dell’associazione dei riciclatori e rigeneratori di materie plastiche, che Confimi ha portato in audizione quest’oggi all’audizione sulla Legge di Bilancio che si è tenuta presso le Commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato. L’idea è semplice ma alla base ci sono le difficoltà di un settore che sta rischiando grosso.

Assorimap: la proposta per salvare la plastica riciclata in Manovra

Il fondo è pari a 80 milioni, sarebbe limitato solamente al 2027, prevedrebbe un contributo fino a 100 euro per ogni tonnellata di plastica riciclata prodotta e immessa sul mercato. La misura proposta in Manovra, fanno sapere dall’Assorimap, è legata all’attività industriale effettiva. In pratica, premia chi produce materia prima seconda di qualità. Il comparto del riciclo meccanico delle plastiche, allo stato attuale, conta oltre 350 imprese e circa 10mila lavoratori ed è sotto pressione per margini in contrazione, costi energetici elevati e concorrenza di polimeri vergini e materiali d’importazione.

“Ci vuole un intervento diretto e straordinario”

Il presidente Assorimap Walter Regis è stato chiaro: “Da oltre un anno proponiamo al Governo, senza risposte operative, strumenti di mercato e regole per sostenere il riciclo meccanico, dall’obbligo di contenuto riciclato ai crediti di carbonio. Ora chiediamo che la legge di Bilancio preveda un intervento diretto e straordinario”. Con la proposta finita nel dibattito sulla Manovra, per Assorimap, si troverebbe una soluzione. “L’intervento permetterebbe alle imprese di competere e di garantire la continuità produttiva. Indebolire il riciclo significa compromettere l’assorbimento della raccolta differenziata e il raggiungimento degli obiettivi europei di economia circolare”.

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