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Zaniolo lascia la Nazionale: “Motivi personali”

di Pietro Pertosa - 10 Novembre 2026

Nicolò Zaniolo ha lasciato il ritiro della Nazionale a Coverciano. L’attaccante dell’Udinese ha addotto motivi personali. Il forfait lo esclude, di fatto, dalla rosa dei calciatori azzurri che affronteranno la Francia nella sfida in programma a San Siro tra due giorni. Non sarà della truppa italiana nemmeno per la partita contro il Belgio, che si giocherà a Bruxelles. Al suo posto, il commissario tecnico Roberto Mancini ha già provveduto a richiamare in azzurro il difensore della Juventus Federico Gatti.

Zaniolo lascia il ritiro della Nazionale

Non si sa granché sulle ragioni che hanno spinto Zaniolo a lasciare il ritiro della Nazionale a Coverciano. Eppure sarebbe stata una grande occasione per l’attaccante. Dopo due anni e mezzo, infatti, aveva l’opportunità di tornare a vestire la casacca dell’Italia in una gara ufficiale. E farlo grazie al cittì Mancini che, tra le altre cose, ha sempre avuto fiducia nel calciatore fin da quando era ragazzino. Fu lui, infatti, a scoprirne il talento già in tempi non sospetti contribuendo a lanciarlo nel calcio dei grandi. Ora, oltre a generici “motivi personali” non trapela nulla. È tornato a casa e rimarrà, ancora una volta, fuori dal giro della Nazionale.