Attualità

Cigs ex Ilva, niente accordo coi sindacati

Non c'è l'accordo, la posizione delle sigle

di Pietro Pertosa - 10 Novembre 2026

Non c’è accordo sulla Cigs ex Ilva. I sindacati non firmano e l’incontro al Mimit si chiude con uno stallo. Restano senza risposta, al momento, le istanze degli oltre ottomila lavoratori dell’azienda. Le parti sociali hanno deciso di non accettare le proposte. Così i tecnici non hanno potuto fare altro che approntare un verbale di mancato accordo. Il tavolo dovrà aggiornarsi. Perché i temi sono caldissimi e c’è una vera e propria bomba sociale che rischia di esplodere da un momento all’altro.

Cigs ex Ilva, niente accordo coi sindacati

La Fiom ha spiegato le ragioni del mancato accordo. “Non c’erano le condizioni per accordare una Cigs per 8622 persone, per le ricadute sull’indotto, perché ancora non sono chiare le prospettive degli stabilimenti e perché questa è una cassa a pagamento diretto che per i lavoratori è un grande problema. Non abbiamo ancora risposte a tutte le nostre richieste sociali, ambientali, di salute e sicurezza”, ha affermato Loris Scarpa, coordinatore nazionale siderurgia per la Fiom-Cgil. Che ha aggiunto. “Sarà un percorso ancora lungo noi ci auguriamo che il prossimo incontro a Chigi avvenga quanto prima e che si possa iniziare a fare un po’ di chiarezza”.

La posizione della Uilm

Secco no anche dalla Uilm. Il segretario nazionale Guglielmo Gambardella ha spiegato: “Tante ore di discussione, utili per riassumere impegni precisi, sia da parte dell’Inps sia da parte dell’azienda, per gestire al meglio questa cassa integrazione dolorosa e drammatica” che “subiamo, anche per questo non abbiamo fatto l’accordo, perché è frutto e conseguenza delle scelte politiche sbagliate di questi anni”. E ancora. “L’azienda ha assunto un impegno importante in termini di adempimento rispetto alle comunicazioni che deve fare all’Inps, perché non ci possiamo permettere nemmeno un giorno di ritardo nell’erogazione del sussidio; stessa cosa vale per l’Inps”. Rimangono aperte tante questioni. “Ci aspettiamo che la discussione futura possa trovare soluzioni per tutti, quindi ribadiamo che in prospettiva è importante la presenza dello Stato, qualsiasi sarà il piano di rilancio di questa grande e importante realtà siderurgica italiana”.

Il no della Uglm

“La nostra è una scelta di responsabilità e di rispetto verso i lavoratori perché non possiamo firmare senza garanzie reali su rotazione e rientri”, ha spiegato Daniele Francescangeli, vicesegretario nazionale Ugl Metalmeccanici con delega alla siderurgia sul mancato accordo Cigs ex Ilva. “Precisiamo e rassicuriamo tutti i lavoratori che l’esito negativo della trattativa ministeriale non pregiudica in alcun modo l’erogazione della CIGS per l’intero perimetro degli 8.622 lavoratori diretti coinvolti, i quali vedranno comunque garantita la prestazione dell’ammortizzatore sociale prevista dalla legge”.

LEGGI TUTTE LE NEWS SULL’EX ILVA