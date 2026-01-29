Torino

Al Cineteatro Baretti la maratona musicale “Mozart Nacht und Tag”

di Redazione - 29 Gennaio 2026

Diventa maggiorenne la rassegna “Mozart Nacht und Tag”, nata all’ombra della Mole e ideata dall’Associazione Baretti, in particolare con l’impegno del regista Davide Livermore, per festeggiare la nascita di W. Amadeus Mozart, e celebrare il suo genio artistico. La rassegna prenderà il via venerdì 30 gennaio e si concluderà domenica 1 febbraio in vari luoghi simbolo della città, per un totale di 110 appuntamenti a ingresso gratuito, con contributo popolare, con solisti, ensemble, cori e orchestre.

Si tratta di un evento che, a partire dalla sala del Cineteatro Baretti, nel quartiere di San Salvario, a Torino, coinvolgerà il territorio regionale, con la partecipazione dei Conservatori regionali del Piemonte, in un programma coordinato da un comitato scientifico composto di collaboratori del Baretti, altre associazioni culturali e a realtà accademiche. Il coordinamento artistico è affidato a Corrado Rollin e Giorgio Griva. Più di 400 i musicisti coinvolti in questa maratona, in cui le note del maestro di Salisburgo risuoneranno anche al Conservatorio Giuseppe Verdi, dove venerdì 30, alle 20.30, si terrà l’inaugurazione. È consigliabile prenotare tramite il link eventi.conservatoriotorino.eu.

Altre location della rassegna saranno la chiesa della Gran Madre di Dio, l’oratorio di San Filippo Neri, il tempio Valdese, il castello del Valentino, il Polo delle Rosine, dove verrà ospitata l’iniziativa “Questa sera giochiamo con le ‘nozze di Figaro’”, un quiz musicale e teatrale ideato da Corrado Rollin e che coinvolgerà cantanti, pianoforte e pubblico in un gioco partecipativo. Saranno protagonisti i soprani Francesca Lanza e Alessandra Sassi, il baritono Emilio Marcucci, la pianista Anna Barbero e l’attore Sax Nicosia. Si tratta di un’iniziativa che è stata ideata per gli appassionati di melodramma e per avvicinare all’opera chi lo fa per la prima volta. Questa iniziativa vuole anche celebrare i 270 anni della Fondazione del Polo artistico e culturale delle Rosine, nato per volere di Rosa Govone 270 anni fa, proprio come gli anni che compie quest’anno Mozart, nato il 27 gennaio 1756.

Info: www.cineteatrobaretti.it

Mara Martellotta ilTorinese.it